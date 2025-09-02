Jogada 10
Elenco do Botafogo: saiba quem são os jogadores mais valiosos
-
Afinal, o Botafogo perdeu nomes importantes, como John, Jair, Cuiabano e Jair, tropa que reforçou o Nottingham Forest. Saídas que irritaram a torcida - Foto: Divulgação/Nottingham Forest Foto: Foto: Divulgação/Nottingham Forest
-
Gregore é outro que faz muita falta. O Botafogo não encontrou um jogador com as mesmas características - Foto: Divulgação/Al-Rayyan Foto: Foto: Divulgação/Al-Rayyan
-
Mas houve reposição. Chegaram nomes, como Neto, Barrera, Ramos, Cabral, Tucu... A questão é que o Botafogo reformulou o elenco em plena temporada, algo que prejudica qualquer equipe do planeta - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
Confira, então, na sequência, como ficou a lista dos mais valiosos (do menor para o maior) do elenco alvinegro. Os números são do site "Transfermarkt" - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
-
29 - BAHIA (zagueiro) - 50 mil euros (R$ 318,4 mil) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
28 - RAUL (goleiro) - 100 mil euros (R$ 636 mil) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
27 - MARÇAL (lateral-esquerdo) - 300 mil euros (R$ 1,9 milhão) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
-
26 - LOOR (goleiro) - 350 mil euros (R$ 2,2 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
25 - BASTOS (zagueiro) - 900 mil euros (R$ 5,7 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
24 - NEWTON (volante) - 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
-
23 - BARRERA (atacante) - 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) - Foto: Foto: Divulgação/Botafogo Foto: Foto: Divulgação/Botafogo
-
22 - NETO (goleiro) - 1,5 milhão de euros (R$ 9,5 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
21 - LINCK (goleiro) - 1,5 milhÃ£o de euros (R$ 9,5 milhÃµes) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
-
20 - MASTRIANI (centroavante) - 1,5 milhão de euros (R$ 9,5 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
19 - PANTALEÃO (zagueiro) - 1,8 milhão de euros (R$ 11,4 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
18 - ALLAN (volante) - 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
-
17 - PONTE (lateral-direito) - 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
16 - RAMOS (centroavante) - 2,5 milhões de euros (R$ 16 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
15 - DAVID RICARDO (zagueiro) - 2,5 milhões de euros (R$ 16 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
-
14 - TUCU (meia-atacante) - 3 milhões de euros (R$ 19 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
13 - MONTORO (meia) - 3,5 milhões de euros (R$ 22,2 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
12 - TELLES (lateral-esquerdo) - 4 milhões de euros (R$ 25,4 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
-
11 - SANTI (meia-atacante) - 4,5 milhões de euros (R$ 28,6 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
10 - BARBOZA (zagueiro) - 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
9 - JEFFINHO (atacante) -5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
-
8 - FREITAS (volante) 6 milhões de euros (R$ 38,2 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
7 - VITINHO (lateral-direito) - 6 milhões de euros (R$ 38,2 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
6 - NATHAN (atacante) - 6 milhões de euros (R$ 38,2 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
-
5 - MARTINS (atacante) - 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
4 - ARTUR (atacante) - 8 milhões de euros (R$ 51 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
3 - SAVARINO (meia) - 10 milhÃµes de euros (R$ 64 milhÃµes) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
-
2 - CABRAL (centroavante) - 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
1 - DANILO (volante) - 28 milhões de euros (R$ 178,3 milhões) - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
Foto:
-