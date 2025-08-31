Jogada 10
Atuações do Internacional contra o Fortaleza: Alan Patrick comanda vitória colorada
-
ROCHET - Muito inseguro, gerou tensão quando precisou ser acionado. No segundo tempo, quase entregou o gol de empate para o Fortaleza no segundo tempo - NOTA 5,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
AGUIRRE - Foi uma válvula de escape interessante para o Internacional durante o primeiro tempo, alternando espaços com Vitinho. Defensivamente, pouco comprometeu - NOTA 6,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
VITÃO - Foi sólido defensivamente e se tornou um muro na etapa final para evitar os ataques do Fortaleza. Fez cortes providenciais e se mostrou mais uma peça importante para Roger Machado - NOTA 6,0 -Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
JUNINHO - Assim como seu companheiro de zaga, fez-se uma barreira intransponível no momento de maior pressão do Fortaleza no segundo tempo, interceptando e bloqueando boa parte das ações ofensivas do adversário. NOTA 6,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
-
BERNABEI - Foi quem teve a atuação mais fraca do setor defensivo do Internacional. Mal posicionado, viu o gol de empate do Fortaleza sair nas suas costas no primeiro tempo, deixando Lucca Prior cabecear sozinho dentro da área - NOTA 4,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
ALAN RODRIGUEZ - Apesar de ter sido um motorzinho no meio de campo, sofreu com erros de passe na hora de fazer a progressão ofensiva da equipe. NOTA - 5,0 -Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
THIAGO MAIA - Atuação digna de um xerife do meio de campo do Internacional. Soube controlar o jogo com a bola no pé e fez o 'trabalho sujo' para conter os ataques do Fortaleza. Saiu lesionado no segundo tempo. NOTA 6,0 -Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
-
VITINHO - Autor do gol da vitória no segundo tempo, Vitinho foi um dos grandes destaques do Internacional na partida. Fez o que pode para criar chances e dificultar a vida da defesa do Fortaleza, e foi premiado com o gol na etapa final. NOTA 6,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
CARBONERO - Assim como Vitinho, foi um dos destaques do Inter pela ponta. Criou chances de gol e trouxe complicações para o sistema defensivo do Fortaleza - NOTA 6,0 -Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
ALAN PATRICK - Craque do jogo. Maestro do Internacional, foi o responsável pela maior quantidade das chances de gol do Internacional na partida. Marcou de pênalti no segundo tempo, e mesmo com dificuldade, ainda deu a assistência para o gol da vitória - NOTA 7,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
-
RICARDO MATHIAS - Referência do ataque do Internacional, fez o que esteve ao seu alcance para tentar criar chances de gols. No entanto, no geral, teve uma atuação apagada. NOTA 5,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
ENNER VALENCIA - Entrou no lugar de Ricardo Mathias e teve mais chances de marcar do que o titular, mas mesmo assim não aproveitou. NOTA 5,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
LUIS OTÁVIO - Substituto de Thiago Maia, entrou para dar prosseguimento ao controle do meio de campo que Thiago vinha fazendo e se saiu bem - NOTA 5,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
-
BRUNO HENRIQUE - Entrou nos minutos finais, portanto, fica sem nota - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte/Internacional
-
OSCAR ROMERO - Entrou no fim, logo, fica sem nota - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte/Internacional
-
GUSTAVO PRADO - Utilizado apenas nos minutos finais, por isso, fica sem nota - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte/Internacional
-
-
ROGER MACHADO - Com uma escalação bastante ofensiva, mostrou desde o início de jogo que queria a vitória neste domingo. Mesmo quando a equipe pareceu ficar vulnerável, soube mexer as peças para dar mais tranquilidade ao time - NOTA 6,0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
FORTALEZA - Na penúltima colocação do Brasileirão, o Fortaleza amargou mais uma derrota fora de casa e está com o sinal de alerta cada vez mais ligado. O destaque positivo na partida ficou por conta da atuação de Lucca Prior, autor do gol, e de Helton Leite, que evitou uma derrota mais elástica no Beira-Rio -Matheus Amorim/FEC Foto: Matheus Amorim/FEC
-
Foto:
-