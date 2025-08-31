Jogada 10
Atuações do Vasco contra o Sport: Coutinho é o mentor intelectual da vitória
PUMA - Boa participação no 0-1, com uma ótima ultrapassagem para receber a bola e rolar para Moreira. Surpreendeu o Leão. Na defesa, o Sport explorou bastante as suas costas - NOTA: 6,5 - Foto: Leandro Amorim/Vasco Foto: Foto: Leandro Amorim/Vasco
MOURA - Com carrinhos e rebatidas, rechaçou alguns ataques promissores do Leão da Praça da Bandeira - NOTA: 6,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Foto: Matheus Lima/Vasco
FREITAS - Do inferno ao céu! Derrubou Matheus Alexandre, do Sport, na área. Pênalti em um momento de superioridade do Vasco. Por ironia do destino, sofreu a penalidade máxima antes do terceiro gol do Cruz-Maltino. Voltou ao ser herói ao evitar, se atirando no chão, o empate do Leão, quase no fim - NOTA: 7,5 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Foto: Matheus Lima/Vasco
PITON - Cumpriu a função defensiva. Mas faltou maior zelo nos cruzamentos - NOTA: 6,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Foto: Matheus Lima/Vasco
BARROS - Superado, pelo alto, no segundo gol do Sport. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Olveira - NOTA: 5,5 - Foto: Daniel Ramalho/Vasco Foto: Foto: Daniel Ramalho/Vasco
JAIR - Ajudou o Vasco a subir a marcação enquanto esteve em campo. Acometido por uma lesão, cedeu a vaga a Cocão ainda na etapa inicial - NOTA: 6,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Foto: Matheus Lima/Vasco
COUTINHO - O mentor intelectual das ações ofensivas do Gigante da Colina. Linda batida para concluir a jogada do segundo gol visitante. Aos poucos, porém, foi cansado e errado passes, algo que não condiz com seu histórico. Saiu, assim, na segunda etapa, para a entrada de França - NOTA: 7,5 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Foto: Matheus Lima/Vasco
RYAN - Bela movimentação, sem bola, para Coutinho ter o espaço necessário na conclusão do 1-2. Também particpou do primeiro gol ao receber a bola na direita e entregá-la a Puma. Sempre incisivo - NOTA: 7,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Foto: Matheus Lima/Vasco
MOREIRA - Um gol e uma assistência em 45 minutos. Teve muito protagonismo ao atuar em várias faixas do campo. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de David - NOTA: 7,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Foto: Matheus Lima/Vasco
VEGETTI - Pivô no primeiro gol, contribuiu com um desarme na segunda etapa. A luta do corsário foi compensada com um pênalti. Ele foi para a cobrança e colocou lá dentro, com direito a um pequeno susto para os vascaínos - NOTA: 7,5 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Foto: Matheus Lima/Vasco
COCÃO - Enfeitou em alguns lances quando deveria fazer o simples. Passou alguns apertos na marcação e irritou Diniz - NOTA: 5,0 - Foto: Matheus Lima/VascoMatheus Lima/Vasco Foto: Foto: Matheus Lima/VascoMatheus Lima/Vasco
DAVID - Figurante na partida. Ficou meio perdido. Era para ter dado um fôlego a mais para o ataque cruz-maltino - NOTA: 5,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Foto: Matheus Lima/VascoMatheus Lima/Vasco
FRANÇA - Puxar alguns contra-ataques, sem o companheiro melhor posicionado para passar a bola. Quando ele mesmo se projetou para o arremate, Gabriel, do Sport, defendeu e evitou o 4 a 2 - NOTA: 6,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Foto: Matheus Lima/Vasco
OLIVEIRA - Entrou no fim para dar bicões para onde o nariz apontava. Reforçou a defesa durante a turbulência causada pelo segundo gol leonino - NOTA: 6,5 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Foto: Matheus Lima/Vasco
TÃ?CNICO: FERNANDO DINIZ - Passou o jogo inteiro aos berros e esqueceu de turbninar o time com mudanÃ§as. Passou um sufoco desnecessÃ¡rio, contra o lanterna, com o jogo controlado. Flertou com o perigo. Gosta de adrenalina. Ao menos, escalou bem o time - NOTA: 6,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Foto: Matheus Lima/Vasco
SPORT - Já está rebaixado. Com uma vitória em 20 jogos, não vai arrumar nada no Brasileirão. Contra o Vasco, foi um time sem criatividade e com pouca variação de jogadas - NOTA: 4,5 - Foto: Paulo Paiva/Sport Foto: Foto: Paulo Paiva/Sport
