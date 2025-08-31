Atuações do Vasco contra o Sport: Coutinho é o mentor intelectual da vitória

FREITAS - Do inferno ao céu! Derrubou Matheus Alexandre, do Sport, na área. Pênalti em um momento de superioridade do Vasco. Por ironia do destino, sofreu a penalidade máxima antes do terceiro gol do Cruz-Maltino. Voltou ao ser herói ao evitar, se atirando no chão, o empate do Leão, quase no fim - NOTA: 7,5 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Foto: Matheus Lima/Vasco