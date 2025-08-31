Assine
Atuações do Corinthians contra o Palmeiras: Hugo Souza e Gustavo Henrique os melhores

Redação Jogada10
  • HUGO SOUZA – Arrojado para evitar um gol de Vitor Roque no primeiro tempo, e em seguida fez bela defesa em chute de Felipe Anderson. No segundo tempo, evitou um gol de Maurício. Passou segurança. NOTA: 7,0 – Foto: Rodrigo Coca/Corinthians.
  • CHARLES – Jogou improvisado na lateral. Começou mal, sendo facilmente envolvido por quem caiu pelo seu setor, mas cresceu no segundo tempo. NOTA: 6,0 – Foto: Rodrigo Coca/Corinthians.
  • ANDRÉ RAMALHO – Perdeu algumas disputas com Flaco López, mas saiu-se bem ajudando o lateral e nas antecipações. Faz boa dupla com Gustavo Henrique. NOTA: 6,0 – Foto: Rodrigo Coca/Corinthians.
  • GUSTAVO HENRIQUE – Um gigante na defesa, rechaçando todas. E ainda apareceu no ataque para cabecear a bola que bateu em Piquerez e entrou. NOTA: 6,0 – Foto: Rodrigo Coca/Corinthians.
  • ANGILERI – Foi a melhor opção de apoio ao ataque, fazendo algumas boas jogadas. Em um de seus cruzamentos, quase saiu um gol de Gui Negão. NOTA: 6,5 – Foto: Rodrigo Coca/Corinthians.
  • RANIELE – Um guerreiro na marcação, tentando levar o time à frente quando tinha a bola. Cobriu várias vezes o lateral e também Ramalho na zaga. NOTA: 6,5 – Foto: Rodrigo Coca/Corinthians.
  • MAYCON – Seu papel foi o de desconstruir os ataques do Palmeiras, aparecendo pouco no ataque. Cumpriu bem a função combinada com Dorival. NOTA: 6,0 – Foto: Rodrigo Coca/Corinthians.
  • BRENO BIDON – Assim como Maycon, bastante preso à marcação, mais preocupado em fechar espaços. Venceu o duelo com Maurício. NOTA: 5,0 – Foto: Rodrigo Coca/Corinthians.
  • GARRO – Tentou escapar da marcação de Aníbal Moreno e Lucas Evangelista, mas teve pouca vantagem. Contudo, é eficaz na bola parada: cobrou a falta na cabeça de Gustavo Henrique no gol corintiano. NOTA: 6,0 – Foto: Rodrigo Coca/Corinthians.
  • DEPAY – Mais um jogo muito apagado. Foi mais notado quando trocou empurrões com Gustavo Gómez e levou cartão amarelo. NOTA: 4,0 – Foto: Rodrigo Coca/Corinthians.
  • GUI NEGÃO – Muito lutador, mas não teve muitas bolas para finalizar. Mesmo assim, pela entrega, levanta a torcida e segue em alta. NOTA: 6,0 – Foto: Rodrigo Coca/Corinthians.
  • JOÃO PEDRO TCHOCA – Entrou no lugar do machucado Raniele e deixou o time ainda mais defensivo, formando linha de três zagueiros. Foi bem. NOTA: 6,0 – Foto: Rodrigo Coca/Corinthians.
  • CACÁ – Substituiu Garro aos 35 minutos do segundo tempo. Pouco fez de efetivo, entrou para fechar a defesa. NOTA: 5,0 – Foto: Rodrigo Coca/Corinthians.
  RYAN – Outro que entrou aos 35 minutos do segundo tempo. Também não fez diferença. NOTA: 5,0
  • VITINHO – Entrou no lugar de Maycon, mas teve pouco efeito. É um criador, mas o time se fechou para garantir o empate. NOTA: 5,0 – Foto: Rodrigo Coca/Corinthians.
  • TALLES MAGNO – Entrou no finzinho. Mal tocou na bola. SEM NOTA – Foto: Rodrigo Coca/Corinthians.
  Técnico: DORIVAL JÚNIOR Com muitos desfalques e precisando improvisar um zagueiro na lateral-direita, montou um time recuado, que saiu atrás e empatou num lance fortuito. No segundo tempo, segurou bem o rival. Ofensivamente, pouco produziu. Fez o que dava e arrancou um ponto contra um time superior. NOTA: 6,0
