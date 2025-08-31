Atuações do Corinthians contra o Palmeiras: Hugo Souza e Gustavo Henrique os melhores

TÃ©cnico: DORIVAL JÃ?NIOR Com muitos desfalques e precisando improvisar um zagueiro na lateral-direita, montou um time recuado, que saiu atrÃ¡s e empatou num lance fortuito. No segundo tempo, segurou bem o rival. Ofensivamente, pouco produziu. Fez o que dava e arrancou um ponto contra um time superior. NOTA: 6,0 â?? Foto: Rodrigo Coca/Corinthians. Foto: Rodrigo Coca / Corinthians