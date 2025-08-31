Jogada 10
Atuações do Atlético contra o Vitória: Muita posse de bola, pouca efetiviva
EVERSON - Sem chance no golaço sofrido. Fez uma defesa importante no segundo tempo em chute de Fabri, que evitou um placar pior. Foi seguro quando exigido. NOTA: 7,0. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
NATANAEL - Discreto, não conseguiu apoiar o ataque com a qualidade necessária e foi substituído no segundo tempo para tornar o time mais ofensivo. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
VITOR HUGO - Noite infeliz. Cometeu um erro na saída de bola que quase resultou em gol do Vitória e recebeu um cartão amarelo. Foi sacado para a entrada de um meia. NOTA: 4,5. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
JUNIOR ALONSO - O mais seguro do sistema defensivo. Tentou se aventurar no ataque com um chute de longe no desespero, mas sua principal contribuição foi evitar um mal maior na defesa. NOTA: 5,5. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
GUILHERME ARANA - Foi uma das poucas válvulas de escape do time. Tentou jogadas pela esquerda e levou perigo em cruzamentos, mas muitas vezes pregou no deserto. NOTA: 6,5. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
ALEXSANDER - Fez um jogo de muita transpiração e pouca inspiração. Cometeu uma falta perigosa e levou cartão amarelo. Foi parte de um meio-campo pouco criativo. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
ALAN FRANCO - Atuação anônima. Teve uma chance em um rebote, mas pouco apareceu para organizar ou para conter os avanços do adversário. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
GUSTAVO SCARPA - Uma de suas piores partidas pelo clube. Apagado, não conseguiu criar, errou passes e finalizações. O time precisava dele, mas ele não apareceu. NOTA: 4,5. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
CUELLO - O retrato da ineficácia do time. Acertou uma bola na trave em sua melhor jogada, mas perdeu um gol feito, a centímetros da trave e sem goleiro, nos acréscimos. O erro foi inacreditável. NOTA: 3,5. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
DUDU - Pouco produziu no ataque. Um passe de calcanhar foi seu único lampejo. Foi facilmente envolvido pela marcação e substituído no início do segundo tempo. NOTA: 4,5. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
HULK - O mais inconformado. Tentou chutes de longe, cobrou faltas e buscou o jogo a todo momento, mas esteve muito isolado e não conseguiu resolver sozinho. NOTA: 6,5. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
IGOR GOMES - Entrou com mais de 30 minutos para jogar, mas não conseguiu mudar o panorama de um meio-campo sem ideias. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
REINIER - Foi mais uma peça em um time desorganizado que tentava o empate na base do abafa, mas sem sucesso. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
BIEL - Entrou para dar mais velocidade ao ataque, mas teve poucas oportunidades de desequilibrar a partida. NOTA: 5,5. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
RONY - Entrou no fim e teve uma participação nula, sem conseguir criar ou finalizar nenhuma jogada. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
GABRIEL MENINO- Foi quem entrou melhor. Deu mais dinâmica, arriscou chutes de fora e fez o cruzamento que deixou Cuello na cara do gol. Tentou fazer a diferença. NOTA: 6,5. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
LUCAS GONÃ?ALVES - O time foi uma bagunÃ§a tÃ¡tica. Apesar da posse de bola, a equipe foi estÃ©ril, previsÃvel e nÃ£o soube como furar a defesa adversÃ¡ria. As substituiÃ§Ãµes nÃ£o organizaram o time, que terminou o jogo no desespero. NOTA: 4,0. Foto: Pedro Souza/AtlÃ©tico Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico
VITÓRIA - Com um golaço no início e uma defesa heroica no fim, o time soube sofrer, se fechou com competência e aproveitou a inoperância do rival para garantir uma vitória crucial. NOTA: 7,5. Foto: Pedro Souza / Atlético
