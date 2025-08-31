Atuações do Palmeiras contra o Corinthians: Vitor Roque, um guerreiro

MAURÍCIO – Embora não tenha jogado um futebol de primeira, teve um papel correto na distribuição do jogo e foi importante no domínio do setor de meio de campo que o Palmeiras conseguiu no primeiro tempo. No segundo tempo, aos 14 minutos, perdeu uma grande chance ao partir em velocidade. Mas exatamente neste lance sentiu a coxa esquerda e saiu para a entrada de Facundo Torres. NOTA: 6,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras