Atuações do Grêmio contra o Flamengo: Volpi faz de tudo e é melhor em campo no empate no Maracanã
VOLPI - FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO
MARCOS ROCHA - Sofreu bastante com o rápido ataque do Flamengo no primeiro tempo, mas foi peça importante na etapa final, sendo muito efetivo defensivamente para conter o volume rubro-negro. NOTA 5,5 - FOTO: Richard Ducker / Grêmio FBPA Foto: Foto: Richard Ducker / Grêmio FBPA
NORIEGA - Estreante da tarde, o zagueiro peruano foi um dos grandes destaques do Grêmio na partida. Defensivamente sólido, foi uma rocha pelo alto e também evitou um gol do Flamengo tirando a bola em cima da linha. Estreia animadora para os torcedores - NOTA 6,5 - FOTO: Reprodução / Gremio TV Foto: Foto: Reprodução / Gremio TV
KANNEMANN - Muita raça e muita disposição, como sempre. Foi peça mais do que importante da defesa gremista para segurar o resultado no Maracanã e conseguiu dificultar bastante o poderoso atraque rubro-negro - NOTA 5,5 -Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Foto: Lucas Uebel / Grêmio
MARLON - Assim como seus companheiros de sistema defensivo, também teve uma atuação notável para segurar o ímpeto do ataque do Flamengo. Fez cortes, desarmes e interceptações decisivas para o resultado - NOTA 5,5 - FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
CUELLÁR - Um motorzinho no meio de campo do Grêmio. Controlou bastante o jogo e trouxe tranquilidade nos momentos em que o Tricolor precisou dominar as ações - NOTA 6,0 FOTO: FOTO: Lucas Uebel/Gremio Foto: FOTO: Lucas Uebel/ Gremio
DODI - Ao contrário de Cuellar, teve uma atuação discreta no Maracanã. Pouco tocou na bola e ficou na sombra da grande partida de seu companheiro de posição - NOTA 5,0 - FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
EDENÍLSON - Com mais responsabilidade defensiva do que de criação, foi mais um volante de marcação no setor de meio de campo e não contribuiu com a bola no pé. NOTA 4,5 - FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
CRISTIAN OLIVERA - Não teve uma tarde muito feliz no Maracanã. Com a bola, pouco produziu e o que tentou, errou. No fim, ainda perdeu a bola que gerou o gol do Flamengo na partida - NOTA 3,5 -FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
BRAITHWAITE - Mais um jogo abaixo da expectativa. Pouco produziu no setor ofensivo, sendo mais utilizado como um primeiro jogador na linha de marcação. Correu muito, porém nada fez. NOTA 4,5 - FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: Foto: Lucas Uebel / Grêmio
CARLOS VINÍCIUS - Não dá para dizer que faltou esforço do atacante. Praticamente um lobo solitário na defesa do Flamengo, fez o que era possível para gerar chances de marcar, mas ficou preso na marcação - NOTA 5,5 -FOTO: ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA Foto: FOTO: ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA
CRISTALDO - Entrou no lugar de Braithwaite e trouxe um novo oxigênio para o ataque do Grêmio. Foi uma peça que gerou incômodo na defesa rubro-negra - NOTA 5,5 - Foto: Celo Gil / Grêmio FBPA Foto: Foto: Celo Gil / Grêmio FBPA
ARAVENA - Colocado em campo para substituir Olivera, não precisou de muito para fazer mais do que seu companheiro. Assim como Cristaldo, trouxe vida nova para o ataque gremista e causou problemas na defesa do Flamengo - NOTA 5,5 -FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
PAVÓN - Entrou e mudou a partida. Foi o jogador decisivo no lance que gerou o pênalti que deu o empate para o Grêmio no Maracanã - NOTA 6,0 - FOTO: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Foto: Lucas Uebel / Grêmio
WAGNER LEONARDO - Entrou no fim, portanto, sem nota. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
ANDRÉ HENRIQUE - Foi colocado na partida nos minutos finais, logo, fica sem nota - FOTO: LUCAS UEBEL/GRÊMIO Foto: FOTO: Lucas Uebel / Gremio
