Jogada 10
Atuações do Santos contra o Fluminense: Neymar joga os 90 minutos na estreia de Vojvoda
MAYKE - Realizou ultrapassagens, mas não recebeu a bola. A torcida foi à loucura quando ele ganhlu uma disputa de Soteldo. Foi, aliás, sua última ação no embate. Cumpriu a missão defensiva e cedeu ligar a Igor Vinícius, na etapa final - NOTA: 6,5 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Foto: Raul Baretta/Santos
PERES - Esforçado, não teve receio de sair jogando com chutões. Conseguiu algumas antecipações sobre os atacantes do Fluminense e saiu incólume - NOTA: 6,0 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Foto: Raul Baretta/Santos
ZÉ IVALDO - Teve a leitura correta em um lance crucial. Tirou o doce da boca da criança ao não permitir um gol de Santi Moreno. Realizou o mesmo procedimento com Serna, na etapa final - NOTA: 7,0 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Foto: Raul Baretta/Santos
ESCOBAR - Meio confuso nas subidas ao ataque. Quando tentou pisar na área, cometeu falta. Faltou mais cacoete ofensivo - NOTA: 4,5 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Foto: Raul Baretta/Santos
RINCÓN - Brigou para ajudar a marcação, sem muita inspiração com a bola no pé. O chamado "carregador de piano". Saiu, na etapa final, para a entrada de Schimit - NOTA: 5,5 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Foto: Raul Baretta/Santos
ZÃ? RAFAEL - Bateu a carteira dos jogadores do Fluminense no meio de campo, mas nÃ£o teve o passe final, aquele que consolida uma assistÃªncia - NOTA: 5,5 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Foto: Raul Baretta/Santos
ROLLHEISER - Construiu pouco. Teve muita dificuldade de encontrar os atacantes. Quando ficou em condições de soltar o porrete, parou em uma boas defesas de Fábio. Ficou irritado com o próprio desempenho. Contudo, foi o único que finalização - NOTA: 6,0 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Foto: Raul Baretta/Santos
CABALLERO - Acelorou muito o jogo e se posicionou de forma equivocado na hora de atacar os espaços. Correria sem produtividade. Saiu, assim, no segundo tempo, para a entrada de Deivid - NOTA: 4,5 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Foto: Raul Baretta/Santos
NEYMAR - Como a bola chegava quadrada, recuou para buscá-la. Chamou, assim, a responsabilidade, conforme a torcida espera. Perigoso na bola parada ao executar algumas jogadas ensaiadas. No fim, perdeu a cabeça com o desenrolar do prélio e levou o amarelo - NOTA: 6,5 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Foto: Raul Baretta/Santos
GUILHERME - Novidade na escalação, teve um desempenho apagado. Estava, por exemplo, muitas vezes impedido, além de não conseguir dar prossegumento às jogadas de velocidade. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Tiquinho - NOTA: 5,5 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Foto: Raul Baretta/Santos
SCHMIDT - Entrou para melhorar o passe, mas limitou-se a apenas tocar para o lado. Frustrante - NOTA: 5,0 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Foto: Raul Baretta/Santos
DEIVID WASHINGTON - Entrou para fazer número. Não incomodou nenhum defensor do Fluminense e não entregou aquele gás que faltava no segundo tempo - NOTA: 5,0 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Foto: Raul Baretta/Santos
IGOR VINÍCIUS - Assim como Mayke, barrou Soteldo no baile. Em contrapartida, no ataque, prendeu a bola e perdeu um ataque promissor para o Alvinegro Praiano - NOTA: 5,5 - o: Raul Baretta/Santos Foto: Foto: Raul Baretta/Santos
TIQUINHO - Quase vira o herÃ³i da tarde/noite. Estava milÃmetros Ã frente da linha de impedimento ao anotar, em bola parada, para o Santos, nos acrÃ©scimos - NOTA: 5,5 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Foto: Raul Baretta/Santos
TÉCNICO: JUAN PABLO VOJVODA - Uma estreia bem razoável. Viu uma ligeira superioridade do Fluminense na primeira etapa. Na volta do intervalo, o Peixe melhorou. Mas ficou muito restrito a uma bola parada. Faltou repertório. As alterações não surtiram nenhum efeito prático. Resultado justo - NOTA: 5,5 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Foto: Raul Baretta/Santos
