Atuações do São Paulo contra o Cruzeiro: Um jogo convincente na derrota

PATRICK – Muito bem no apoio pela esquerda, levando a melhor sobre William. Além de apoiar com qualidade, apareceu de surpresa perto da área e teve uma grande chance no fim do primeiro tempo, mas chutou mal uma das melhores jogadas coletivas do São Paulo. No segundo tempo, após um período mais recuado, voltou a apoiar bem depois que o Cruzeiro abriu o placar, se entendendo com Rodriguinho. Perdeu duas boas chances no segundo tempo. NOTA: 6,5 Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC