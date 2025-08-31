Jogada 10
Atuações do São Paulo contra o Cruzeiro: Um jogo convincente na derrota
RAFAEL – Muito seguro quando o Cruzeiro chegou com perigo. A defesa que fez na cabeçada de Matheus Pereira foi excelente, assim como no chute de Gabigol e no milagre duplo em finalizações de Eduardo e Villalba. No gol de falta que sofreu, aparentemente defenderia se a bola não tivesse desviado na barreira, em Alan Franco. O melhor em campo. NOTA: 9,0. Foto: Rubens Chiri/São Paulo Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
FERRARESI – Anulou Kaio Jorge no primeiro tempo e manteve uma boa pegada defensiva ao longo da partida. NOTA: 7,0.Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
ALAN FRANCO – O primeiro tempo que fez foi impecável. Manteve a qualidade na etapa final, dando poucas chances aos jogadores do Cruzeiro que entraram no seu setor. No entanto, teve uma tremenda infelicidade no gol de falta: a bola desviou em sua cabeça e matou o goleiro Rafael. NOTA: 7,0. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
SABINO – Outro que esteve muito bem, fechando os espaços e obrigando o Cruzeiro a tentar finalizações de fora da área. Dá muita eficácia ao setor defensivo. NOTA: 7,0. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
PATRICK – Muito bem no apoio pela esquerda, levando a melhor sobre William. Além de apoiar com qualidade, apareceu de surpresa perto da área e teve uma grande chance no fim do primeiro tempo, mas chutou mal uma das melhores jogadas coletivas do São Paulo. No segundo tempo, após um período mais recuado, voltou a apoiar bem depois que o Cruzeiro abriu o placar, se entendendo com Rodriguinho. Perdeu duas boas chances no segundo tempo. NOTA: 6,5 Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
PABLO MAIA – Cometeu um erro feio ao sair mal com a bola, e o Cruzeiro quase finalizou dentro da área. No segundo tempo, visivelmente nervoso, perdeu várias jogadas e exagerou na força em alguns lances. NOTA: 5,0 Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
BOBADILLA – Fez um jogo seguro no meio-campo, dando bom volume ofensivo ao distribuir o jogo com eficiência. Regular do início ao fim. NOTA: 7,0;Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
RODRIGUINHO – Tem muita qualidade, demonstrando calma para escolher os melhores passes, arriscar finalizações na hora certa e buscar o jogo constantemente. O domínio do São Paulo passou muito por ele. Mas na etapa final não manteve a pegada, muito em razão de um ajuste na marcação do Cruzeiro, que tirou o seu espaço. NOTA: 7,0. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
LUCIANO – Muito brigador, mas entra facilmente em confusão. Levou cartão amarelo, reclamou bastante e poderia até ter sido expulso ainda no primeiro tempo. Contribuiu pouco na criação, mas fez um gol ao roubar a bola de Cássio. perdeu intensidade no segundo tempo e saiu. NOTA: 5,0. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
FERREIRINHA – Começou atuando pela direita e teve uma boa chance. Com o tempo e a marcação apertada, passou a jogar pela esquerda, conseguindo algumas boas jogadas. No segundo tempo, caiu bastante de produção e errou um passe que, por muito pouco, não resultou em gol de Gabigol. NOTA: 5,5. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
TAPIA – Entrou na vaga de Ferreirinha aos 33 minutos do segundo tempo. Apesar de protagonizar dois ataques, não teve sucesso nos duelos contra a zaga cruzeirense. NOTA: 5,0.Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
DINENNO – Também entrou aos 33 da etapa final. O ex-Cruzeiro teve uma chance de ouro em uma cabeçada forte, que obrigou Cássio a fazer grande defesa. NOTA: 5,5.Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
WENDELL – Assim como Henrique, entrou quase no fim e teve pouca participação. SEM NOTA.Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
