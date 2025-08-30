Atuações do Cruzeiro contra o São Paulo: Matheus Pereira decide e defesa segura o 1 a 0

WILLIAM – No primeiro tempo, teve dificuldades para conter Patrick e pouco avançou. Mesmo assim, arriscou um chute perigoso em uma das poucas vezes que foi ao ataque. Na etapa final, seguiu mais preso, já que o São Paulo atacou muito pelo seu lado. Ainda assim deu um cruzamwntoótimo que quase foi gol cruzeirense. Cochilou no lance em que Patryck quase empatou. No geral, fez um bom jogo. NOTA: 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro