Jogada 10
Atuações do Botafogo contra o Bragantino: Davide acerta a mão! Agora, sim!
PANTALEÃ?O - ForÃ§ou em algumas esticadas e nÃ£o chegou a tempo de salvar David Ricardo no 1-1. Bem nas rebatidas. Correu uma barbaridade no segundo tempo - NOTA: 6,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
DAVID RICARDO - Ficou dormindo e não viu Jhon Jhon entrar livre na área para empatar a partida. Falha grotesca! Porém, de forma acrobática, evitou um gol dos paulistas na etapa final - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
MARÇAL - Mais na contenção do que no apoio. Quando avançou, teve bom diálogo com Jeffinho. O cobra do elenco teve cuidado para não levar bolas nas costas. Seguro em suas atribuições defensivas - NOTA: 7,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
NEWTON - Com todas as suas limitações, entregou, no início, o que o Botafogo andava precisando. A recuperação da bola no pós-perda. Ajustou a marcação. Depois, deixou Jhon Jhon livre no empate dos paulistas, mas se redimiu acertando um belo chute da entrada da área. Aprende, Marlon Freitas! Uma das figuras do embate. Saiu para a entrada de Freitas - NOTA: 7,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
DANILO: Surpreendeu o goleirinho adversário com uma pancada de fora da área e anotou o primeiro gol pelo Glorioso. Rende muito mais como um "8" do que como um "5". Com liberdade, arquiteta muito melhor as jogadas ofensivas e participa mais das triangulações - NOTA: 7,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
SAVARINO - ComeÃ§ou frio. Costurou muito no ataque, sem objetividade. No entanto, quando a bola caiu nos seus pÃ©s, nÃ£o titubeou. Aos poucos, contudo, foi se soltando. Bem na bola parada e perfeito no arremate do 3-1. Gol para encher de orgulho o botafoguismo! Saiu, no fim, para a entrada de Tucu - NOTA: 7,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
SANTI - Novamente, entrou com muito apetite. Atento, roubou a bola que originou o 1 a 0, realizou boas associações com os companheiros de ataque e usou o drible curto para desarticular a marcação, recurso principalmente no 3-1. Está jogando o fino da bola! Saiu, no fim, para a entrada de Artur - NOTA: 8,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
JEFFINHO - Liso, movimentou-se bastante pelo lado esquerdo e confundiu a defesa do Bragantino. Quase marca o quarto do Botafogo na etapa final. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Montoro - NOTA: 7,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
CABRAL - Ficou um tempo sumido. Jogou mais sem a bola ao prender os zagueiros do Braga. Ao ficar livre, soltou uma pancada na trave. Poderia ter mais protagonismo. Ainda assim, combateu muito - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
MONTORO - Proporcionou espetÃ¡culo. Dribles, arrancadas e, no fim, um gol para fechar o grande triunfo alvinegro. Ainda carimbou a trave nos acrÃ©scimos - NOTA: 8,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
FREITAS - Soube conduzir a bola e distribuir as jogadas enquanto esteve em campo. Não comprometeu na marcação - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
PONTE - Entrou no fim. Fica, portanto, SEM NOTA - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
ARTUR - Entrou no fim. Fica, portanto, SEM NOTA - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
TUCU - Entrou no fim. Fica, portanto, SEM NOTA - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
TÃ?CNICO: DAVIDE ANCELOTTI - A despeito de levar um gol ridÃculo, atacou os principais problemas do time ao sacar Freitas e Artur. O Botafogo deitou e rolou no primeiro tempo e teve uma Ã³tima apresentaÃ§Ã£o. Os melhores 45 minutos do Glorioso sob o seu comando. Na etapa final, soube cozinhar o jogo, administrar a vantagem para ampliÃ¡-la em transiÃ§Ãµes rÃ¡pidas - NOTA: 8,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
