Atuações do Botafogo contra o Bragantino: Davide acerta a mão! Agora, sim!

NEWTON - Com todas as suas limitações, entregou, no início, o que o Botafogo andava precisando. A recuperação da bola no pós-perda. Ajustou a marcação. Depois, deixou Jhon Jhon livre no empate dos paulistas, mas se redimiu acertando um belo chute da entrada da área. Aprende, Marlon Freitas! Uma das figuras do embate. Saiu para a entrada de Freitas - NOTA: 7,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo