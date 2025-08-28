Jogada 10
Atuações do Fluminense contra o Bahia: jogo razoável e Canobbio o destaque
FÁBIO - Uma boa defesa e nenhuma culpa no gol. Apesar do jogo ser animado e lá e cá, teve pouco trabalho, pois poucas bolas do Bahia foram em sua direção. NOTA 6,0. Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense
SAMUEL XAVIER – Não teve tempo para muita coisa. Começou do seu jeito, buscando o apoio, mas saiu ainda aos 11 minutos de jogo, sentindo uma lesão muscular e sendo substituído por Guga. SEM NOTA. Foto: Divulgação / Fluminense Foto: Divulgação / Fluminense
THIAGO SILVA – No primeiro tempo, muito seguro, manteve um jogo regular até a metade final do segundo tempo, quando começou a perder bolas em velocidade. E o gol de Juba foi nas suas costas. Além disso, não teve velocidade para, ao menos, tentar evitar o chute do lateral baiano. NOTA 5,0 Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense
FREYTES – Desta vez, mandou mal. No primeiro tempo, poderia estar mais bem colocado no lance em que Jean Lucas mandou na trave. No gol de Juba, estava desatento para evitar que o lateral aparecesse livre e marcasse o gol que decidiu o jogo. NOTA 5,0 Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense
RENÊ – Boa opção no apoio, embora fosse pouco ao fundo. Seu melhor momento foi o escanteio que cobrou no lance do gol anulado de Serna. Burocrático na etapa final. NOTA 6,0. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
HÉRCULES – Sua função era não dar espaço algum para o excelente setor de criação do Bahia, conseguindo sucesso na maioria das jogadas. Mais um jogo bastante consistente na defesa. No apoio, pouco apareceu. NOTA 6,0. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
MARTINELLI – Depois de um início em que atuou de forma mais defensiva, foi se soltando um pouco mais para ajudar na criação e fez um bom papel. Manteve boa pegada até sair cansado para a entrada de Bernal. NOTA 6,0 Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense
NONATO – Jogo discreto, com altos e baixos na defesa. Bem fechando os espaços de Everton Ribeiro e saindo pouco na criação. No segundo tempo, foi mais à frente principalmente depois da saída de Martinelli. Mandou um belo voleio que quase resultou em gol. NOTA 5,5. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
CANOBBIO – Muito guerreiro, como sempre. No primeiro tempo, sua jogada na raça, ganhando divididas e fazendo triangulação até perder a grande chance do time chutando em cima de Ronaldo, foi seu grande momento. Na etapa final, recebeu bolas pela direita e fez boas jogadas e passes aos companheiros. Ainda teve fôlego para ajudar a defesa com eficiência. Poderiafinalizar mais. NOTA 7,0. Foto: Letícia Martins/EC Bahia Foto: Letícia Martins/EC Bahia
EVERALDO – Enfrentou o seu ex-time e a torcida pegou muito no seu pé. Fez o que se esperava dele, segurando os zagueiros e fazendo o pivô, como no bom lance em que Canobbio quase marcou no primeiro tempo. Caiu na etapa final e saiu aos 33 para a entrada de Cano. NOTA 5,5. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
SERNA – Conseguiu boas jogadas pela esquerda e foi oportunista para fazer um gol que acabou anulado por um impedimento de centímetros. No segundo tempo, quase marcou no lance mais confuso da partida. Foi o jogador que encontrou as melhores soluções ofensivas do time. NOTA 6,5. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
GUGA – Substituiu Samuel Xavier logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Fez um primeiro tempo discreto, sem ousar muito. Mas, na etapa final, virou boa opção ofensiva, com cruzamentos perigosos. Foi um dos que erraram no posicionamento no gol do Bahia. NOTA 6,0. Foto: Letícia Martins / EC Bahia Foto: Letícia Martins/EC Bahia
BERNAL – Entrou no lugar de Martinelli aos 31 minutos do segundo tempo. Um lance de destaque no ataque e nada mais. NOTA 4,0. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
SOTELDO – Substituiu Serna aos 33 da etapa final e fez pelo menos duas boas jogadas, uma delas quase resultando em pênalti (o juiz marcou, mas voltou atrás ao ver o VAR). NOTA 5,5. Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense
CANO – Entrou na vaga de Everaldo aos 33 minutos do segundo tempo. Teve de voltar duas vezes para buscar a bola e, no ataque, não teve oportunidade alguma. NOTA 4,0. Foto: : Marcelo Gonçalves/ Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense
LUCHO ACOSTA – Entrou aos 49 minutos do segundo tempo. Nada podia fazer nos três minutos que ficou em campo. SEM NOTA. Foto: Foto: Reprodução Foto: Foto: Reprodução
TÉCNICO: RENATO GAÚCHO – Apesar de Renato Gaúcho escalar um meio de campo defensivo, o Fluminense esteve longe de uma retranca. Depois dos 20 minutos do primeiro tempo, o time se impôs, criou boas chances e, na etapa final, chegou a dominar alguns minutos. Contudo, não foi feliz nos arremates e, no fim, deu Bahia 1 a 0. Fez o possível. NOTA 6,0 Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense
BAHIA – Mais uma vez mostrou toque de bola qualificado, principalmente com Jean Lucas e Everton Ribeiro, seus jogadores mais destacados, ao lado de Luciano Juba, que está em grande fase e fez o gol decisivo neste 1 a 0. NOTA 7,0 Foto: Letícia Martins / EC Bahia Foto: Letícia Martins/EC Bahia
