Atuações do Fluminense contra o Bahia: jogo razoável e Canobbio o destaque

CANOBBIO – Muito guerreiro, como sempre. No primeiro tempo, sua jogada na raça, ganhando divididas e fazendo triangulação até perder a grande chance do time chutando em cima de Ronaldo, foi seu grande momento. Na etapa final, recebeu bolas pela direita e fez boas jogadas e passes aos companheiros. Ainda teve fôlego para ajudar a defesa com eficiência. Poderiafinalizar mais. NOTA 7,0. Foto: Letícia Martins/EC Bahia Foto: Letícia Martins/EC Bahia