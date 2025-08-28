Atuações do Corinthians contra o Athletico: Hugo salva atrás e Gui Negão decide na frente

MATHEUZINHO – Foi uma boa opção no apoio, aparecendo muito no ataque e buscando o fundo, mas falhando na hora do cruzamento. Ainda assim, elogio pela dedicação ofensiva. Na defesa, teve algum trabalho quando Mendoza caiu pelo seu setor, perdendo algumas na velocidade. Deu o inteligente passe para o gol de Gui Negão e saiu logo em seguida, machucado, para a entrada de Félix Torres. Um dos melhores em campo. NOTA: 7,0 Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians