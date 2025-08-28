Atuações do Botafogo contra o Vasco: John, Kaio e Arthur Cabral se destacam no clássico

DAVIDE ANCELOTTI - O Botafogo começou bem, controlando as ações e abriu o placar com Arthur Cabral. Mas recuou e sentiu a pressão do Vasco, cedendo o empate ainda no primeiro tempo. No início da etapa final, o time entrou em campo desligado e correu perigo. Depois, equilibrou o jogo, mas não criou chances perigosas. Demorou muito para mudar o time e parecia satisfeito com o empate. NOTA: 5,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo