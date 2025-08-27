Atuações do Cruzeiro contra o Atlético-MG: Fabrício Bruno tem desempenho de gala na Arena MRV

KAIO JORGE - A bola pouco chegou em condições do centroavante finalizar e levar perigo no primeiro tempo. Nas vezes em que foi acionado, fez bem o pivô para explorar quem veio de trás. Na etapa final, foi decisivo ao estufar a rede mais uma vez no ano. NOTA: 7,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro