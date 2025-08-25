Atuações do Palmeiras contra o Sport: dupla Flaco-Roque segue em alta

FLACO LÓPEZ - Jogando com a amarelinha, o atacante que vive a expectativa de ser convocado para a seleção argentina mostrou que seu faro de gol segue em alta. Marcou um golaço, após uma boa troca de passes de seus companheiros e depois subiu no alto para fazer o segundo. Além disso, Flaco podia ter anotado uma hat-trick, já que teve mais de uma oportunidade para isso. Nota: 7,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras