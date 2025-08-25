Jogada 10
Atuações do Palmeiras contra o Sport: dupla Flaco-Roque segue em alta
WEVERTON - Basicamente um espectador dentro de campo. Teve pouco trabalho ao longo da partida, sem nenhuma grande defesa e apenas um susto em uma saída de bola. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
KHELLVEN - O lateral vem ganhando cada vez mais o seu espaço no elenco alviverde. Apareceu muito bem no apoio pela direita, além de participar com êxito da jogada ensaia do terceiro gol. Nota: 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
GUSTAVO GÓMEZ - Capitão do time, mostrou um ótimo desempenho ao não dar espaço para o ataque adversário, conseguindo desempenhar um excelente potencial defensivo, além de ser premiado com um gol em uma bela jogada ensaiada - Nota: 7 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
MURILO - Teve uma partida muito segura, assim como seu companheiro de defesa. Além de aparecer bem nos desarmes, também apareceu mais na parte alta do campo, com uma marcação mais em cima e uma participação na criação da jogada. Nota: 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
PIQUEREZ - Dono da lateral esquerda, o jogador começou o jogo falhando um pouco, permitindo chegadas do adversário em suas costas. Entretanto, apareceu bem no ataque, criando oportunidades e sendo uma das principais peças do time alviverde. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
EMILIANO MARTÍNEZ - Substituindo Aníbal Moreno, o argentino conseguiu desempenhar bem na função de primeiro volante, com um bom desempenho nos desarmes, além de uma boa participação na criação de jogadas. Nota: 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
LUCAS EVANGELISTA - Conseguiu ter um bom desempenho, aparecendo bem na partida, com uma boa movimentação. Entretanto, não conseguiu ter um bom aproveitamentos na disputas defensivas, além de sofrer com perdas de posse ao longo do jogo. Nota: 5,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FELIPE ANDERSON - Mostrou muita disposição ao longo do meia alviverde. Conseguindo aparecer bem na criação, além de ter boas recuperações defensivas na partida. Nota: 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
MAURÍCIO - O meia apareceu bem ao longo da partida, se deslocando bem pelo lado direito, e deu a assistência para o terceiro gol. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
VITOR ROQUE - Mais uma vez, teve uma grande movimentação dentro de campo. Além de criar as suas oportunidades, o atacante virou teve mais uma noite de garçom para seu companheiro Flaco López, mostrando mais uma sintonia entre a dupla. Nota: 7.5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FLACO LÓPEZ - Jogando com a amarelinha, o atacante que vive a expectativa de ser convocado para a seleção argentina mostrou que seu faro de gol segue em alta. Marcou um golaço, após uma boa troca de passes de seus companheiros e depois subiu no alto para fazer o segundo. Além disso, Flaco podia ter anotado uma hat-trick, já que teve mais de uma oportunidade para isso. Nota: 7,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
SOSA - O paraguaio entrou ao longo da segunda etapa, com o jogo já definido, e não teve Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FACUNDO TORRES - Entre os jogadores que vieram do banco, foi o que mais buscou o jogo. Apareceu bem no ataque e teve duas oportunidades para marcar seu gol. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
GIAY - Entrou na reta final de jogo e pouco conseguiu produzir. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ALLAN - Outro jogador que veio do banco e pouco conseguiu participar da partida. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
JEFTÉ - Veio para campo nos acréscimos e realizou sua estreia pelo Verdão, sem participar muito do jogo. Nota: 5 - Foto: Fabio Menotti/Palmeiras Foto: Fabio Menotti/Palmeiras
ABEL FERREIRA - Em uma sequência favorável para a preservação de seus jogadores, o treinador manteve a dupla que vem dando certo no ataque. Além disso, conseguiu encaixar bem o meio de campo, que deu poucos espaços para o Sport e conseguiu produzir bem ao longo de todo o jogo. Nota: 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
SPORT - Em uma situação delicada na tabela, o Leão mostrou que de fato não vai escolher adversário para jogar mais ou não. Conseguiu ser agressivo, embora não levasse tanto perigo ao gol adversário. Os pernambucanos também vacilaram nos gols sofridos, principalmente os últimos, que vieram em um curto espaço de tempo. Nota: 5 - Foto: Paulo Paiva/Sport Recife Foto: Paulo Paiva/Sport Recife
