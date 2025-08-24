Jogada 10
Atuações do Atlético contra o São Paulo: Não pode esquecer do Brasileirão
EVERSON: NÃ£o teve culpa nos gols do SÃ£o Paulo e ainda evitou um placar elÃ¡stico, inclusive defendendo um chute cara a cara de Ferreirinha. NOTA: 6,5. NÃ£o teve culpa nos gols do SÃ£o Paulo e ainda evitou um placar elÃ¡stico, inclusive defendendo um chute cara a cara de Ferreirinha. NOTA: 6,5. Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico Foto: Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico
GABRIEL MENINO: Atuando como lateral-direito, função que exerceu por anos no Palmeiras e que o levou à Seleção, Menino não foi bem. Pouco produziu no ataque e, na defesa, sofreu com bolas nas costas. No fim da partida saiu para a entrada do jovem Iseppe. NOTA: 4,0.Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
IVÁN ROMAN: Fez muita marcação, mas sofreu com a falta de entrosamento com Vitor Hugo. Não poderia ter outro resultado: derrota no Morumbis. NOTA: 4,5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
VITOR HUGO: Novamente lento nos lances e facilmente superado pelos atacantes adversários. Atualmente, é um jogador que só Cuca parece gostar e ainda não mostrou seu valor no time. NOTA: 4,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
CAIO PAULISTA: Por ter jogado no São Paulo e ter sido transferido para o Palmeiras, foi muito vaiado e pareceu sentir as críticas, errando praticamente tudo que tentou na partida. NOTA: 4,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
ALAN FRANCO: Fazia um jogo normal, sem muitos problemas, mas com a derrota em andamento saiu para a entrada de Scarpa. NOTA: 5,5.Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
FAUSTO VERA: Foi muito mal na marcação e na criação de jogadas, cometendo erros bobos que deram ao São Paulo a chance de controlar a bola e levar perigo à meta de Everson. NOTA: 4,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
REINIER: Mais uma partida decepcionante do camisa 8. Quando chegou, estreou bem e deu passe para gol, mas agora está devendo, mesmo tendo conquistado a vaga de titular no início. NOTA: 4,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
IGOR GOMES: Contra sua ex-equipe, o meia não teve nenhum grande momento e a defesa do São Paulo o anulou com facilidade. Às vezes parecia se esconder da bola para não participar. Jogo para esquecer de Igor. NOTA: 4,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
JÚNIOR SANTOS: Reclamou da ausência de oportunidades no meio de semana, mas quando começou como titular não conseguiu aproveitar. Foi nulo no ataque e continua devendo em sua passagem pelo Atlético, após ter chegado no início da temporada. NOTA: 4,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
O Atlético foi superado pelo São Paulo no Morumbis e desperdiçou mais uma chance de pontuar e encostar no bloco da frente do Brasileirão. Confira como o Jogada10 avaliou os jogadores do Galo. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
ALEXSANDER: Entrou durante a partida e não conseguiu ajudar no meio de campo, sendo pouco notado em suas ações. NOTA: 4,5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
SCARPA: Poderia ter entrado mais cedo, talvez no intervalo. Deu uma bola na trave e fez alguns cruzamentos perigosos. NOTA: 5,5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
BIEL: Entrou e não teve nenhum lance para destacar, de positivo e até menos negativo. NOTA: 4,5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
CUCA: Sem Cuello e Hulk, titulares do ataque, contou com Rony e Júnior Santos, que fizeram uma partida bem ruim. Além disso, todo o jogo do Atlético deixou a desejar. Embora pense nas Copas, não pode deixar o Brasileirão de lado. Poderia ao menos ter colocado Scarpa antes. NOTA: 4,5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
RONY: Mostrou muita luta e entrega, mas faltou qualidade técnica e presença ofensiva. Desde que pediu para sair por não receber salários, não fez uma boa partida com a camisa do Atlético. Com o tempo, deve perder espaço. NOTA: 4,5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
ISEPPE: Entrou no final, sem tempo para avaliação. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
