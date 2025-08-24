Atuações do Botafogo contra o Juventude; Chris Ramos estreia em alto estilo

ALEX TELLES – Natural de Caxias do Sul e enfrentando o time que o revelou, cobrou bem o pênalti que empatou o jogo em 1 a 1 e não comemorou. Seguro quando aparece no apoio, já que tem técnica acima da média, e fez um bom cruzamento. No entanto, segue vacilante na marcação: deixou Batalla aparecer nas suas costas para marcar o gol do Juventude no primeiro tempo. Saiu aos 10 minutos da etapa final para a entrada de Marçal. NOTA: 6,0. Foto: Vitor Silva. Foto: Vitor Silva/Botafogo