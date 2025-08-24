Assine
Atuações do Santos contra o Bahia: Rollheiser se salva em derrota

Redação Jogada10
  • GABRIEL BRAZÃO - Pouco exigido. Não pôde impedir os gols do Bahia - Nota 6,0 - Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
  • MAYKE - Deixou a desejar, tanto no ataque quanto no apoio. Falhou no primeiro gol do Bahia ao não marcar corretamente Luciano Juba - Nota 5,0 -Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
  • LUISÃO - Errou demais na marcação, incluindo no primeiro gol do Bahia. Partida ruim - Nota 4 Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
  • LUAN PERES - Apesar da derrota, foi muito bem, com boa marcação e grandes antecipações - Nota 6,5 -Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
  • ESCOBAR - Correto na defesa, mas tímido no ataque - Nota 5,5 - Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
  • JOÃO SCHMIDT - Fraco no ataque e pouco eficiente na defesa - Nota 5,0 - Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
  • RINCÓN -Foi bem na defesa, com roubadas de bola e marcação firme. Mas não chegou bem ao ataque - Nota 6,0 - Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
  • GABRIEL BONTEMPO - Atuação apagada. Foi substituído no segundo tempo - Nota 5,0 - Foto: Raul Baretta/Santos
  • ROLLHEISER - O melhor do Santos em campo, com sobras. Teve uma boa finalização, distribuiu bem a bola, mesmo com o time desorganizado em campo - Nota 7,0 - Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
  • BARREAL - Falhou no primeiro gol do Bahia e foi mais um a ter atuação ruim - Nota 5,0 - Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
  • TIQUINHO - Isolado no ataque, pouco tocou na bola e foi substituído no segundo tempo - Nota 5,0 - Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
  • IGOR VINICIUS - Entrou no lugar de Mayke e deu mais consistência defensiva. Por outro lado, foi tímido no ataque, com pouco perigo ofensivamente - Nota 5,5 - Foto: Raul Baretta/ Santos FC
  • CABALLERO - Entrou bem no lugar de Bontempo e teve uma finalização boa - Nota 6,0 - Foto: Raul Baretta/ Santos FC
  • DEIVID WASHINGTON - Substituiu Tiquinho Soares e melhorou um pouco o setor ofensivo, mas nada significativo - Nota 6,0 - Foto: Raul Baretta/ Santos FC
  • SOUZA - Entrou no lugar de Escobar já no final do jogo - SEM NOTA - Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
  • HYAN - Substituiu João Schmidt na reta final da partida e pouco fez para ser avaliado - SEM NOTA - Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
  • MATHEUS BACHI - Comandou o Santos interinamente e pouco fez para evitar a derrota - Nota 5,5 - Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
  • BAHIA - Fez por merecer o triunfo, afinal, foi melhor em campo. Destaque para Everton Ribeiro, que deu duas assistências - Nota 7,0 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia
