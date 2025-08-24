Atuações do Vasco contra o Corinthians: Frágil na marcação e ineficiente no confronto direto

FERNANDO DINIZ - Viu o meio de campo ser amplamente dominado e anulado pelo adversário em grande parte do jogo. As alterações pouco surtiram efeito, tirando a estreia de Andrés Gómez. O time teve um buraco no lado direito defensivo, onde o Timão explorou a maioria das jogadas. NOTA: 3,5. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco