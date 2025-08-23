Atuações do Grêmio contra o Ceará: Cuellar e Volpi os melhores. Marcos Rocha estreia bem

ALYSSON – Vontade e raça não faltaram. Por isso, foi o atacante com maior volume ofensivo. Mas esteve mal no arremate. Um chute de fora da área até foi bom, mas Bruno Ferreira defendeu. No segundo tempo, perdeu um dos gols mais feitos do jogo. Era a vitória do Grêmio em seus pés, e ele desperdiçou. NOTA: 5,5. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio