Atuações Cruzeiro contra o Internacional: Eficiência ofensiva garante vitória

GABIGOL – Ajudou na criação de jogadas ao ir buscar a bola no campo de defesa. Ele contribuiu também ao se movimentar tanto pelos lados como pelo meio. Teve a chance de fazer o terceiro gol, mas não conseguiu tirar de Rochet. NOTA 6,0 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro