Jogada 10
Atuações do Internacional contra o Cruzeiro: Derrota em mais um jogo abaixo da crítica
ROCHET – Fez boas defesas, mas poderia ter se saído melhor no lance do gol de Matheus Pereira. Estava adiantado e não teve explosão para tentar a defesa. Nota: 6,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
AGUIRRE – Conseguiu vencer a disputa com Wanderson, sendo um dos jogadores mais regulares do Internacional. Mas, como teve muito trabalho na defesa, pouco apareceu no ataque. Nota: 6,5. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
VITÃO – Seguro e atento durante todo o jogo, conseguiu parar os ataques e evitou que o Cruzeiro tivesse sucesso dentro da área na grande maiora das jogadas. O melhor do Colorado. Nota: 7,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
JUNINHO â?? Assim como VitÃ£o, muito bem na marcaÃ§Ã£o e nas antecipaÃ§Ãµes, ganhando a maioria das bolas levantadas na Ã¡rea. Perdeu apenas um lance no primeiro tempo, quando Kaio Jorge o ultrapassou e chutou com perigo. Nota: 6,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
BERNABÉI – Apesar de um primeiro tempo fraco, perdendo muitas disputas na defesa, teve o mérito da excelente jogada pela esquerda, dando assistência para o gol de Tabata. Levou um amarelo desnecessário. No segundo tempo, seu passe errado gerou a jogada de William, que serviu Kaio Jorge e.. Cruzeiro 2 a 1. Nota: 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
RICHARD – Errou passes fáceis que deram ao Cruzeiro boas oportunidades de ataque. Demorou para ser substituído Nota: 4,5. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
ALAN RODRIGUEZ – Primeiro tempo abaixo do que se espera dele, sem conseguir fazer o jogo fluir. Seu pior jogo desde que chegou ao Colorado. Nota: 4,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
BRUNO TABATA – Apesar do nervosismo e de levar um amarelo evitável por antijogo, teve um trabalho eficaz na maioria das jogadas defensivas e ainda marcou o bonito gol do Internacional, no único ataque perigoso do time no primeiro tempo. Nota: 6,0. Foto Gustavo Aleixo/ Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
ALAN PATRICK â?? Muito apagado no primeiro tempo, facilmente marcado pelos volantes do Cruzeiro e sem qualidade na criaÃ§Ã£o. Nota: 4,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
WESLEY – Muita correria e pouca produtividade. Segue fazendo uma temporada bem abaixo do que apresentou em 2024. Lento no lance em que Aguirre tentou dar um passe e ele deixou William se antecipar no lance que terminou com o segundo gol do Cruzeiro. Saiu aos 18 do segundo tempo para dar lugar a Carboneto Nota: 4,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
RICARDO MATHIAS – Com o setor de criação pouco operante e Wesley sem conseguir se aproximar da área, foi peça decorativa no primeiro tempo, mesmo pegando na bola algumas vezes. No segundo tempo, seguiu não recebendo passes. Saiu aos 18 da etapa final para dar lugar a Borré. Nota: 4,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
BORRÉ – Entrou no lugar de Ricardo Mathias aos 18 minutos do segundo tempo. Quase não fez nada de produtivo no ataque e ainda cometeu uma falta desclassificante em Christian, sendo expulso. NOTA: 1,0. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
LUIZ OTÁVIO – Substituiu Richard aos 18 minutos do segundo tempo. Mais do mesmo na função do titular. Nada a destacar. NOTA: 4,0 . Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
CARBONERO – Entrou na vaga de Wesley aos 18 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu sucesso nas suas investidas. NOTA: 4,0 . Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
GUSTAVO PRADO – Substituiu Tabata aos 31 minutos do segundo tempo. Outra substituição de Roger Machado que não resultou em nada. NOTA: 4,0 . Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
RAYKKONEN – Substituiu Alan Rodríguez aos 39 minutos do segundo tempo. Sem tempo para muita coisa. SEM NOTA . Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
TÉCNICO: ROGER MACHADO – Assim como ocorreu nos jogos anteriores, como contra o Flamengo, o time teve extrema dificuldade para encaixar jogadas de ataque. Para se ter uma ideia, fez o gol no único bom ataque que conseguiu no primeiro tempo, seguindo para o intervalo no lucro. Seus jogadores de criação quase nada fizeram. O mesmo vale para as substituições. Mal demais. NOTA: 3,0 . Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
