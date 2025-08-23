Atuações do Fluminense contra o Bragantino: Hércules se salva em derrota

GUGA - Jogou como capitão. Foi muito bem ofensivamente, participando dos dois gols do Fluminense. Entretanto, cedeu muitos espaços na defesa e falhou em mais de um gol sofrido como no último, quando escorregou - Nota 6,0 - Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense