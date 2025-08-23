Jogada 10
Atuações do Fluminense contra o Bragantino: Hércules se salva em derrota
FÁBIO - Não teve culpa nos gols do Fluminense - Nota 6,0 - Lucas Merçon/Fluminense Foto: Foto: Lucas Merçon/Fluminense
GUGA - Jogou como capitão. Foi muito bem ofensivamente, participando dos dois gols do Fluminense. Entretanto, cedeu muitos espaços na defesa e falhou em mais de um gol sofrido como no último, quando escorregou - Nota 6,0 - Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
MANOEL - Não falhou diretamente em nenhum gol, mas cometeu muitos vacilos na marcação - Nota 5,0 -Lucas Merçon/Fluminense Foto: Foto: Lucas Merçon/Fluminense
FREYTES - Assim como Manoel, errou demais - Nota 5,0 - Lucas Merçon/Fluminense Foto: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
GABRIEL FUENTES - Falhou em pelo menos dois gols do Bragantino e foi muito mal no apoio - Nota 4,5 - Lucas MerÃ§on/Fluminense Foto: Foto: Lucas MerÃ§on/Fluminense
BERNAL - Outro que errou demais, tanto na defesa quanto no ataque - Nota 5, 0 - Lucas Merçon/Fluminense Foto: Foto: Lucas Merçon/Fluminense
HÃ?RCULES -Fez o primeiro gol do Fluminense, apresentou-se bem ao ataque e criou jogadas interessante. Enfim, salvou-se na - Nota 7,0 - Lucas MerÃ§on/Fluminense Foto: Foto: Lucas MerÃ§on/Fluminense
LUCHO ACOSTA - Foi bem em sua primeira oportunidade como titular do Fluminense. Participou do primeiro gol do Fluminense e fez o segundo - Nota 6,5 -ReproduÃ§Ã£o Foto: Foto: ReproduÃ§Ã£o
SERNA - AtÃ© criou uma ou outra boa jogada pela esquerda, mas, no geral, nÃ£o foi bem. NÃ£o estava inspirado tecnicamente - Nota 5,5 - Marcelo GonÃ§alves/Fluminense Foto: Foto: Marcelo GonÃ§alves/Fluminense
CANOBBIO - Deu uma assistência para Hércules, teve boa movimentação e foi um dos poucos que se salvaram nesta derrota - Nota 6,0 Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
CANO - Teve uma ou outra finalização, mas nenhuma claríssima. Movimentou-se pouco - Nota 5,0 - Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
NONATO - Substituiu Manoel, entrou bem e teve boa oportunidade - Nota 6,5 - Lucas Merçon/Fluminense Foto: Foto: Lucas Merçon/Fluminense
SOTELDO - Substituiu Canobbio, tentou assumir a responsabilidade, mas não conseguiu - Nota 6,0 - Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
SANTI MORENO - Estreante, substituiu Lucho Acosta e teve atuação apagada - Nota 6,0 - Lucas Merçon/Fluminense Foto: Foto: Lucas Merçon/Fluminense
RENATO GAÚCHO - Poupou demais, viu o Fluminense jogar mal, abusar de erros individuais e merecer perder. Fez apenas 3 mudanças - Nota 5,0 - Foto: Marina Garcia/Fluminense Foto: Foto: Marina Garcia/Fluminense
BRAGANTINO - Aproveitou as fragilidades do Fluminense praticamente reserva para voltar a vencer após oito jogos e espantar a crise - Nota 7,0 - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino Foto: Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
