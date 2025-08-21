Atuações do Palmeiras contra o Universitario: testes não empolgam e Verdão fica no empate

ABEL FERREIRA - Com a vantagem conquistada no jogo de ida, o treinador veio com testes para o duelo no Allianz Parque. Não veio com um time reserva, como esperado. Entretanto, com suas principais peças, não conseguiu encaixar um bom jogo e mostrou que estava mais preocupado nas experiências do que de fato no rendimento do time. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras