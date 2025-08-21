Jogada 10
Atuações do Palmeiras contra o Universitario: testes não empolgam e Verdão fica no empate
WEVERTON - Ao contrário do jogo de ida, apareceu mais na partida. Foi obrigado a fazer boas defesas e evitou que o Verdão saísse derrotado. Nota: 7 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
GUSTAVO GÓMEZ - Apareceu bastante na partida, se movimentando muito bem pelo lado direito. Além da boa participação no jogo, também ajudou nos desarmes, mas ficou devendo por muitas perdas de posse. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
MURILO - Foi o principal jogador do trio defensivo palmeirense. Além de ter um bom desempenho em desarmes, conseguiu subir bem até o meio de campo, ajudando na criação do jogo. Nota: 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
MICAEL - Caindo pelo lado esquerdo, o zagueiro até apareceu bastante para o jogo. Entretanto, como não está acostumado a cair pelo setor e não conseguiu criar uma boa ligação com Felipe Anderson, teve um desempenho mais tímido. Nota: 5,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
GIAY - Com o esquema com três zagueiros, o argentino jogou um pouco mais adiantado, mas claramente teve dificuldade. Não conseguiu atuar como um ala pela direita e apareceu muito pouco na construção ofensiva. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
EMILIANO MARTINEZ - O uruguaio foi uma das principais peÃ§as do meio campo alviverde. Conseguiu movimentar bem pelo setor, foi quase perfeito nos passes e ainda conseguiu travar bons duelos defensivos. Nota: 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ALLAN - Foi um dos principais destaques alviverdes no primeiro tempo. Apareceu muito bem ao longo do campo, participou bem da criação de jogadas e mostrou muita vontade enquanto estava em campo. Nota: 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
MAURÃCIO - Em meio a tantos testes, foi um dos que se manteve em sua funÃ§Ã£o de origem. Entretanto, com a atuaÃ§Ã£o abaixo do esperado dos colegas, teve um desempenho mais tÃmido no jogo. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FELIPE ANDERSON - Foi testado por Abel Ferreira em uma nova função, como ala esquerda. Não conseguiu se encontrar na função. Até participou do jogo, mas não conseguiu apresentar muita efetividade. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FLACO LÓPEZ - Grande destaque do jogo de ida, o argentino não conseguiu repetir o desempenho. Quase não apareceu no jogo, errou muitas vezes e saiu sem mostrar o brilho que o torcedor esperava. Nota: 4,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
VITOR ROQUE - O atacante foi pouco acionado ao longo da partida, por isso não conseguiu contribuir muito com o jogo. Entretanto, quando se movimentava e conseguia tocar na bola, mostrava muita objetividade. Nota: 5,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
LUCAS EVANGELISTA - Entrou no intervalo, mas teve um desempenho muito abaixo dos outros jogos, sem conseguir ter uma participaÃ§Ã£o efetiva na criaÃ§Ã£o de jogo alviverde. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ANÍBAL MORENO - O argentino entrou ao longo da partida e teve uma atuação discreta. Um destaque é que acertou os lançamentos que tentou, mostrando uma carta na manga para os próximos jogos. Nota: 5,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
KHELLVEN - Foi a melhor opção vinda do banco de reservas. Conseguiu dar uma boa movimentação pelo lado direito, criando a ofensividade que faltou no setor com a presença de Giay. Por pouco, não marcou seu primeiro gol com a camisa alviverde. Nota: 7 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
PIQUEREZ - O lateral teve um jogo mais tímido, sem aparecer muito no setor ofensivo ao entrar nos minutos finais. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FACUNDO TORRES - Entrou na reta final da partida e pouco conseguiu fazer no jogo. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ABEL FERREIRA - Com a vantagem conquistada no jogo de ida, o treinador veio com testes para o duelo no Allianz Parque. Não veio com um time reserva, como esperado. Entretanto, com suas principais peças, não conseguiu encaixar um bom jogo e mostrou que estava mais preocupado nas experiências do que de fato no rendimento do time. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
UNIVERSITARIO - Ao contrário do jogo de ida, os peruanos conseguiram se impor dentro de campo. Mostraram uma postura ofensiva muito boa, principalmente no primeiro tempo, onde conseguiu criar oportunidades. Se despede da Libertadores com a cabeça erguida, apesar do resultado negativo na ida. Nota: 6,5 - Foto: Divulgação/Conmebol Foto: Divulgação/Conmebol
