Atuações do Botafogo contra a LDU: Barboza se destaca na eliminação

MARLON FREITAS – Numa das raras investidas ao ataque, teve uma chance e não foi feliz. Na defesa, foi quem melhor apareceu na marcação — mas não quer dizer que fez um grande jogo. Apenas saiu-se superior a Allan e Danilo na proteção. Mas foi uma bola que bateu em seu braço que gerou o segundo gol da LDU, de pênalti. Amarelado, saiu aos 16 da etapa final, logo após esse gol dos equatorianos. NOTA: 5,0. Foto: Divulgação / Conmebol Foto: Foto: Divulgação / Conmebol