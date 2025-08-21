Jogada 10
Atuações do Botafogo contra a LDU: Barboza se destaca na eliminação
-
JOHN – Boas defesas, mas alguma insegurança em certos lances, principalmente com os pés. Quase deu um gol de bandeja no primeiro tempo. NOTA: 5,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
VITINHO – Ficou preso, pois a LDU era perigosa pelo seu lado. Apareceu pouco no apoio e cometeu um erro de passe que, por milagre, Villamil não marcou. No fim, perdeu a melhor chance do Botafogo, pegando de canela um cruzamento. NOTA: 4,5. Foto: Divulgação / Conmebol Foto: Foto: Divulgação / Conmebol
-
MARÇAL – Mais uma vez improvisado, teve muito trabalho diante dos atacantes da LDU que rondavam a área, e saiu-se bem na maioria das vezes. Jogo correto. NOTA: 6,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
BARBOZA – O melhor do Botafogo, rechaçando quase todas, evitando lances de perigo com antecipações e ajudando o lateral com eficiência. Ainda fez o melhor lançamento do time, achando Vitinho, que isolou a chance do empate. NOTA: 7,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
-
ALEX TELLES – Mal no lance do primeiro gol, fez um jogo apenas discreto na marcação e pouco eficaz no ataque, como todo o time. NOTA: 4,5. Foto:Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
MARLON FREITAS – Numa das raras investidas ao ataque, teve uma chance e não foi feliz. Na defesa, foi quem melhor apareceu na marcação — mas não quer dizer que fez um grande jogo. Apenas saiu-se superior a Allan e Danilo na proteção. Mas foi uma bola que bateu em seu braço que gerou o segundo gol da LDU, de pênalti. Amarelado, saiu aos 16 da etapa final, logo após esse gol dos equatorianos. NOTA: 5,0. Foto: Divulgação / Conmebol Foto: Foto: Divulgação / Conmebol
-
DANILO – Começou mal, errando na marcação e nos passes. Mas, depois dos 25 minutos, ao menos conseguiu alguns bons passes. Ainda assim, esteve aquém do que se espera de um jogador da sua qualidade. NOTA: 5,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
-
ALLAN – Começou inseguro, falhando na marcação e errando passes, assim como Danilo. Um dos mais nervosos do time do Botafogo. NOTA: 4,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
SAVARINO – Era para ser o principal criador do time, que estava com três volantes no meio de campo, mas estava em dia de pouca inspiração. Ainda assim, deu um bom lançamento e apareceu no ataque em dois momentos no primeiro tempo. NOTA: 4,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
MATHEUS MARTINS – Duas jogadas em velocidade pela esquerda, o que fez dele o jogador com alguma produção ofensiva no primeiro tempo. Mas a verdade é que ambas não resultaram em nada. No segundo tempo, diminuiu. NOTA: 5,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
-
ARTUR – Desta vez não teve espaço para se criar em velocidade diante da marcação equatoriana. Assim, foi peça pouco produtiva no ataque. NOTA: 4,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
NEWTON – Substituiu Allan aos 16 do segundo tempo. Mas foi outro que entrou tenso e nervoso. Errou um passe que ocasionou um perigoso ataque da LDU. Depois disso, ficou nos passes curtos e fechando espaços de forma burocrática. NOTA: 4,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
ARTHUR CABRAL – Substituiu Marlon Freitas aos 16 do segundo tempo. Um atacante na vaga de um volante. Deu mais poder ofensivo ao time, que precisava de um gol para pelo menos levar aos pênaltis, e prendeu os zagueiros. Mas teve apenas uma chance, não chegando em um cruzamento. NOTA: 4,5. Foto:Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
-
MONTORO – Entrou aos 22 do segundo tempo com a incumbência de dar maior qualidade no ataque diante da marcação. Mas a verdade é que não se saiu bem, apesar de toda a vontade. NOTA: 4,0. Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
CORREA – Sua entrada, aos 22 minutos do segundo tempo no lugar de Savarino, era para se aproximar de Arthur Cabral, mas jogou mais pelos flancos, sem grande sucesso. NOTA: 4,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
JEFFINHO – Sua entrada, aos 29 do segundo tempo, incendiou o Botafogo. Buscou muito o jogo, levou a falta que gerou a expulsão de Mina e criou lance de perigo. Poderia ter entrado antes. NOTA: 6,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
-
TÉCNICO: DAVIDE ANCELOTTI – Deveria ter voltado do intervalo com um time menos medroso. Manteve os três volantes e o trio de frente que pouco produzia. Só foi mudar quando o time já perdia por 2 a 0. NOTA: 3,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
LDU – Foi o time que buscou o jogo e criou as melhores oportunidades. Anulou a vantagem do Botafogo com um gol aos sete minutos e ampliou no segundo tempo diante de um Botafogo medroso por grande parte do jogo. Coletivamente foi bem, e Gruezo foi seu jogador de maior destaque. NOTA: 7,0. Foto: Divulgação / Conmebol Foto: Divulgação / Conmebol
-
Foto:
-