Atuações do Flamengo contra o Internacional: Um show de bola de todo time

TÉCNICO: FILIPE LUÍS – Desta vez, deixou seu time mais recuado, chamando o Internacional para o seu campo e truncando o jogo, já que jogava pelo empate. Com o tempo, pediu para o time passar a trocar mais passes com seus cinco jogadores que iniciam o jogo (os dois Léo, Saul, Jorginho e Alex Sandro) ou ligações para a velocidade de Plata. Com isso, desnorteou o Internacional e ganhou o jogo. NOTA: 7,0. Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo