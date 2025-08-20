Atuações do Internacional contra o Flamengo: deu tudo errado, até a festa antes do jogo

ROGER MACHADO - Faltou tudo para o Internacional. O time começou fazendo marcação alta, mas não gerou incômodo ao Flamengo e não conseguiu criar perigo. Depois, a intensidade caiu e o foi dominado até o fim. O Flamengo criou bem mais oportunidades e controlou as ações. Atuação apática. NOTA: 4,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional