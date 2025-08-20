Jogada 10
Atuações do Internacional contra o Flamengo: deu tudo errado, até a festa antes do jogo
ROCHET - Falhou no gol do Flamengo após rebater uma bola para o meio da área. Fez algumas defesas durante a partida, mas a falha foi crucial para a eliminação. NOTA: 4,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
AGUIRRE - Foi um dos melhores do Inter durante a partida. Bem postado defensivamente, colaborou com alguns cortes e cinco desarmes. No ataque também criou boas situações e apareceu bem. NOTA: 6,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
VITÃO - Forçou muitos lançamentos sem eficiência. Cometeu alguns erros técnicos e teve dificuldades nos duelos pelo chão, mas foi bem pelo alto. Não foi bem na marcação de Pedro no segundo gol do Flamengo. NOTA: 5,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
JUNINHO - Foi bem nas ações defensivas e venceu a maioria dos duelos contra os adversários. Além disso, ainda terminou o jogo com quatro desarmes. Porém, levou um cartão amarelo. NOTA: 6,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
BERNABÉI - Teve baixo aproveitamento nos passes, cometeu muitas faltas e recebeu um cartão amarelo. Não conseguiu agregar ofensivamente como em outros jogos. Também teve dificuldades defensivamente, apesar de ter feito cinco desarmes na partida. NOTA: 5,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
THIAGO MAIA - Foi bem nos passes longos, mas pouco conseguiu desmontar as linhas defensivas do Flamengo. Defensivamente também contribuiu bem com cinco cortes e cinco desarmes, além de algumas interceptações. NOTA: 6,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
ALAN RODRÍGUEZ - Teve uma atuação discreta. Foi eficiente nos passes, mas a maioria foi curto. Participou pouco do jogo e não conseguiu gerar muitos espaços. NOTA: 5,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
ALAN PATRICK - Principal jogador do Inter, foi bem marcado e não conseguiu fazer a diferença como em outros jogos. Acabou tendo uma atuação discreta por causa disso. NOTA: 5,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
BRUNO TABATA - Jogou apenas 45 minutos. Participou pouco da partida e não criou nenhuma grande chance. NOTA: 4,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
WESLEY - Teve dificuldades com a forte marcação do Flamengo pelo lado direito e não conseguiu criar muitas jogadas. Foi pouco participativo. NOTA: 4,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
RICARDO MATHIAS - Tentou algumas finalizações mesmo sem espaço ou ângulo, mas não conseguiu gerar muito perigo ao goleiro Rossi. Foi discreto e bem marcado. NOTA: 5,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
BORRÉ - Entrou bem na partida e criou a melhor chance do Internacional na partida após acertar a trave em finalização dentro da área. NOTA: 6,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
CARBONERO - Tentou buscar o jogo e ser participativo, mas esteve bem marcado e não conseguiu muitos espaços. NOTA: 5,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
VITINHO - Sentiu o peso do jogo, foi pouco participativo e teve uma atuação discreta, como quase todo o sistema ofensivo. NOTA: 4,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
ENNER VALENCIA - Entrou no fim com o jogo já resolvido. Ainda arriscou um chute esquisito, mas jogou pouco para ser avaliado. SEM NOTA - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
ROGER MACHADO - Faltou tudo para o Internacional. O time começou fazendo marcação alta, mas não gerou incômodo ao Flamengo e não conseguiu criar perigo. Depois, a intensidade caiu e o foi dominado até o fim. O Flamengo criou bem mais oportunidades e controlou as ações. Atuação apática. NOTA: 4,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
