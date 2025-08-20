Assine
overlay
Início Jogada 10
Jogada 10

Atuações do Internacional contra o Flamengo: deu tudo errado, até a festa antes do jogo

RJ
Redação Jogada10
  • ROCHET - Falhou no gol do Flamengo após rebater uma bola para o meio da área. Fez algumas defesas durante a partida, mas a falha foi crucial para a eliminação. NOTA: 4,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
    ROCHET - Falhou no gol do Flamengo após rebater uma bola para o meio da área. Fez algumas defesas durante a partida, mas a falha foi crucial para a eliminação. NOTA: 4,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
  • AGUIRRE - Foi um dos melhores do Inter durante a partida. Bem postado defensivamente, colaborou com alguns cortes e cinco desarmes. No ataque também criou boas situações e apareceu bem. NOTA: 6,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
    AGUIRRE - Foi um dos melhores do Inter durante a partida. Bem postado defensivamente, colaborou com alguns cortes e cinco desarmes. No ataque também criou boas situações e apareceu bem. NOTA: 6,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
  • VITÃO - Forçou muitos lançamentos sem eficiência. Cometeu alguns erros técnicos e teve dificuldades nos duelos pelo chão, mas foi bem pelo alto. Não foi bem na marcação de Pedro no segundo gol do Flamengo. NOTA: 5,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
    VITÃO - Forçou muitos lançamentos sem eficiência. Cometeu alguns erros técnicos e teve dificuldades nos duelos pelo chão, mas foi bem pelo alto. Não foi bem na marcação de Pedro no segundo gol do Flamengo. NOTA: 5,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
  • JUNINHO - Foi bem nas ações defensivas e venceu a maioria dos duelos contra os adversários. Além disso, ainda terminou o jogo com quatro desarmes. Porém, levou um cartão amarelo. NOTA: 6,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
    JUNINHO - Foi bem nas ações defensivas e venceu a maioria dos duelos contra os adversários. Além disso, ainda terminou o jogo com quatro desarmes. Porém, levou um cartão amarelo. NOTA: 6,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
  • BERNABÉI - Teve baixo aproveitamento nos passes, cometeu muitas faltas e recebeu um cartão amarelo. Não conseguiu agregar ofensivamente como em outros jogos. Também teve dificuldades defensivamente, apesar de ter feito cinco desarmes na partida. NOTA: 5,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
    BERNABÉI - Teve baixo aproveitamento nos passes, cometeu muitas faltas e recebeu um cartão amarelo. Não conseguiu agregar ofensivamente como em outros jogos. Também teve dificuldades defensivamente, apesar de ter feito cinco desarmes na partida. NOTA: 5,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
  • THIAGO MAIA - Foi bem nos passes longos, mas pouco conseguiu desmontar as linhas defensivas do Flamengo. Defensivamente também contribuiu bem com cinco cortes e cinco desarmes, além de algumas interceptações. NOTA: 6,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
    THIAGO MAIA - Foi bem nos passes longos, mas pouco conseguiu desmontar as linhas defensivas do Flamengo. Defensivamente também contribuiu bem com cinco cortes e cinco desarmes, além de algumas interceptações. NOTA: 6,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
  • ALAN RODRÍGUEZ - Teve uma atuação discreta. Foi eficiente nos passes, mas a maioria foi curto. Participou pouco do jogo e não conseguiu gerar muitos espaços. NOTA: 5,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
    ALAN RODRÍGUEZ - Teve uma atuação discreta. Foi eficiente nos passes, mas a maioria foi curto. Participou pouco do jogo e não conseguiu gerar muitos espaços. NOTA: 5,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
  • ALAN PATRICK - Principal jogador do Inter, foi bem marcado e não conseguiu fazer a diferença como em outros jogos. Acabou tendo uma atuação discreta por causa disso. NOTA: 5,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
    ALAN PATRICK - Principal jogador do Inter, foi bem marcado e não conseguiu fazer a diferença como em outros jogos. Acabou tendo uma atuação discreta por causa disso. NOTA: 5,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
  • BRUNO TABATA - Jogou apenas 45 minutos. Participou pouco da partida e não criou nenhuma grande chance. NOTA: 4,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
    BRUNO TABATA - Jogou apenas 45 minutos. Participou pouco da partida e não criou nenhuma grande chance. NOTA: 4,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
  • WESLEY - Teve dificuldades com a forte marcação do Flamengo pelo lado direito e não conseguiu criar muitas jogadas. Foi pouco participativo. NOTA: 4,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
    WESLEY - Teve dificuldades com a forte marcação do Flamengo pelo lado direito e não conseguiu criar muitas jogadas. Foi pouco participativo. NOTA: 4,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
  • RICARDO MATHIAS - Tentou algumas finalizações mesmo sem espaço ou ângulo, mas não conseguiu gerar muito perigo ao goleiro Rossi. Foi discreto e bem marcado. NOTA: 5,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
    RICARDO MATHIAS - Tentou algumas finalizações mesmo sem espaço ou ângulo, mas não conseguiu gerar muito perigo ao goleiro Rossi. Foi discreto e bem marcado. NOTA: 5,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
  • BORRÉ - Entrou bem na partida e criou a melhor chance do Internacional na partida após acertar a trave em finalização dentro da área. NOTA: 6,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
    BORRÉ - Entrou bem na partida e criou a melhor chance do Internacional na partida após acertar a trave em finalização dentro da área. NOTA: 6,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
  • CARBONERO - Tentou buscar o jogo e ser participativo, mas esteve bem marcado e não conseguiu muitos espaços. NOTA: 5,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
    CARBONERO - Tentou buscar o jogo e ser participativo, mas esteve bem marcado e não conseguiu muitos espaços. NOTA: 5,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
  • VITINHO - Sentiu o peso do jogo, foi pouco participativo e teve uma atuação discreta, como quase todo o sistema ofensivo. NOTA: 4,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
    VITINHO - Sentiu o peso do jogo, foi pouco participativo e teve uma atuação discreta, como quase todo o sistema ofensivo. NOTA: 4,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
  • ENNER VALENCIA - Entrou no fim com o jogo já resolvido. Ainda arriscou um chute esquisito, mas jogou pouco para ser avaliado. SEM NOTA - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
    ENNER VALENCIA - Entrou no fim com o jogo já resolvido. Ainda arriscou um chute esquisito, mas jogou pouco para ser avaliado. SEM NOTA - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
  • ROGER MACHADO - Faltou tudo para o Internacional. O time começou fazendo marcação alta, mas não gerou incômodo ao Flamengo e não conseguiu criar perigo. Depois, a intensidade caiu e o foi dominado até o fim. O Flamengo criou bem mais oportunidades e controlou as ações. Atuação apática. NOTA: 4,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
    ROGER MACHADO - Faltou tudo para o Internacional. O time começou fazendo marcação alta, mas não gerou incômodo ao Flamengo e não conseguiu criar perigo. Depois, a intensidade caiu e o foi dominado até o fim. O Flamengo criou bem mais oportunidades e controlou as ações. Atuação apática. NOTA: 4,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
  • Foto:
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay