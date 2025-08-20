Jogada 10
Atuações do Vasco contra o Juventude: time sofre apagão, não joga nada e perde no Sul
LÉO JARDIM - Não falhou no primeiro gol, mas poderia ter feito melhor no segundo. Na etapa final, quase causou o terceiro ao errar em saída de bola. NOTA 4,0. Foto: Dikran Sahagian/Vasco Foto: Dikran Sahagian/Vasco
PUMA RODRÍGUEZ - Atuando de última hora por conta da indisposição de Paulo Henrique, foi muito mal defensivamente. Quando atacava, não caprichava na última decisão. NOTA 3,0. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
HUGO MOURA - Por incrível que pareça, foi um dos mais lúcidos do time. Gols não foram sua culpa, recuperou boas bolas e saída de jogo estava em dia. NOTA 5,5. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
LUCAS FREITAS - Vacilo infantil no segundo gol, dando total condição ao atacante Gabriel Talliari no segundo gol. Na etapa final, voltou a cometer erros, como em saída de bola. NOTA 2,5 - Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
LUCAS PITON - Se fez um jogaço contra o Santos, começou muito mal nesta noite no Sul. Afinal, cometeu pênalti tolo aos 23 segundos de jogo. Não acertou praticamente nada ofensivamente. NOTA 2,5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
THIAGO MENDES - Estreando como titular, começou um tanto desatento. Posteriormente, começou a entrar no jogo, acertando bons passes no meio-campo. Virou praticamente um líbero na etapa final antes de sair, cansado. NOTA 5,0. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
TCHÊ TCHÊ - Por vezes, começa disperso nos jogos, como foi o caso desta noite. Salvou bola em cima da linha após falha de Jardim. No entanto, errou passes e lançamentos em demasia. NOTA 4,0. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
RAYAN - Não repetiu nem de longe suas últimas exibições. Errou simplesmente tudo o que tentou, incluindo uma furada bisonha no primeiro tempo. NOTA 4,5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
COUTINHO - Outro que não parecia a mesma pessoa em relação ao jogo contra o Santos. Não acertou praticamente nada. Só levou perigo em chute de muito longe já na reta final da partida. NOTA 3,5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
NUNO MOREIRA - Até tentou algumas tabelas, mas também parece que levantou pelo lado esquerdo da cama nesta quarta. Apático, errou demais. NOTA 3,5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
VEGETTI - Voltou ao time após cumprir suspensão, e o que se esperava se confirmou: time cruzou 15 bolas só no primeiro tempo em sua procura. No entanto, errou finalização de esquerda e voltou a se jogar na área buscando pênaltis. NOTA 3,0. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
GB - Entrou no lugar de Vegetti, mas nunca estava na área. Desceu demais para o meio-campo, praticamente não fazendo sua melhor função: finalizar. NOTA 4,5. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
DAVID - Foi o único que tentou, correndo e acreditando em todos os lances. Em um deles, fez verdadeiro carnaval pela esquerda. Menos pior do time hoje. NOTA 6,0. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
VICTOR LUIS - Inexplicavelmente, entrou de terceiro zagueiro, função que jamais cumprirano Vasco. Não comprometeu defensivamente, mas parecia fora de sintonia e demorava a acionar os passes. NOTA 4,5. Foto: Dikran Sahagian/Vasco Foto: Dikran Sahagian/Vasco
LÉO JACÓ - Entrou muito no fim e com o Vasco absolutamente desinteressado no jogo. Fica, dessa forma, SEM NOTA. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
FERNANDO DINIZ - Insistiu em voltar com Vegetti, o que dá para entender por ser o capitão da equipe. No entanto, substituições sem pé, nem cabeça, além da insistência em morrer com uma substituição por fazer mesmo com o time pregado em campo. NOTA 2,5. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
JUVENTUDE - Comandados de Thiago Carpini (que segue invicto após três jogos) fizeram o dever de casa. Começaram pressionando, abriram o placar com 2', fizeram 2 a 0 com 15' e, dali em diante, só seguraram o jogo, levando-o em banho-maria. Capaz de o goleiro Jandrei sequer ter sujado o uniforme. NOTA 8,0. Foto: Fernando Alves/EC Juventude Foto: Fernando Alves/EC Juventude
