Atuações do Vasco contra o Juventude: time sofre apagão, não joga nada e perde no Sul

FERNANDO DINIZ - Insistiu em voltar com Vegetti, o que dá para entender por ser o capitão da equipe. No entanto, substituições sem pé, nem cabeça, além da insistência em morrer com uma substituição por fazer mesmo com o time pregado em campo. NOTA 2,5. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco