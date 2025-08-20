Atuações do São Paulo contra o Atlético Nacional: Rafael brilha e salva a noite no Morumbis

HERNÁN CRESPO - O treinador acertou a estratégia inicial de jogo, com uma boa pressão ofensiva. Entretanto, mais uma vez, viu o seu time dominar o jogo, mas não conseguir criar oportunidades. Assim como o duelo contra o Athletico, na Copa do Brasil, a falta de efetividade custou o empate dos adversários. Só que desta vez, a disputa de pênaltis teve um final feliz e passou alguns sinais para o argentino. Nota: 6 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC