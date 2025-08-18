Jogada 10
Atuações do Cruzeiro contra o Mirassol: Kaio Jorge salva mais uma vez, mas não é o suficiente
CÁSSIO - Fez grandes defesas no jogo, como um desvio à queima-roupa de Carlos Eduardo. Além disso, participou de outras intervenções como em oportunidades de Edson Carioca e Chico da Costa. NOTA: 6,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro
JONATHAN JESUS - Sem Fagner e William, foi escolhido para atuar na lateral direita. Cumpriu bem o seu papel na defesa, colaborando com cortes, interceptações e desarmes. Por outro lado, foi nulo ofensivamente, já que não é a sua posição de origem. Mas, no geral teve uma atuação segura e não comprometeu. NOTA: 6,0 - Foto: Rapha Marques/Cruzeiro Foto: Rapha Marques/Cruzeiro
FABRÍCIO BRUNO - Liderou a defesa do Cruzeiro nas ações defensivas. Colaborou com seis cortes e quatro desarmes, além de vencer quase todos os duelos no chão. Porém, teve dificuldade no jogo aéreo, assim como seu companheiro de zaga Villalba. NOTA: 6,5 - Foto: Rapha Marques/Cruzeiro Foto: Rapha Marques/Cruzeiro
VILLALBA - Teve muita dificuldade no jogo aéreo e não conseguiu se impor diante dos atacantes. Além disso, perdeu muitas posses e errou muitos passes. NOTA: 5,0 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro
KAUÃ PRATES - Foi bem defensivamente. Foi o defensor com mais cortes e desarmes na partida, além de vencer a maioria dos duelos contra os adversários. Por outro lado, perdeu 15 posses e teve um baixo aproveitamento de passes. NOTA: 6,0 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro
WALACE - NÃ£o passou seguranÃ§a, cometeu erros tÃ©cnicos e falhou no lance do gol do Mirassol. Na jogada, dÃ¡ muito espaÃ§o para Negueba e Ã© facilmente driblado. AlÃ©m disso, recebeu um cartÃ£o amarelo. NOTA: 4,0 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro
LUCAS SILVA - Foi muito bem nos passes e teve papel importante na transição para o ataque. Também foi bem nas ações defensivas, colaborando com desarmes e cortes, além de vencer a maioria dos duelos contra os adversários. NOTA: 6,5 - Foto: Rapha Marques/Cruzeiro Foto: Rapha Marques/Cruzeiro
EDUARDO - Foi discreto. Teve poucas ações com a bola e baixa eficiência nos passes, além de pouco contribuir na criação das jogadas. Por outro lado, ajudou defensivamente e foi bem nas ações defensivas. NOTA: 5,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro
MATHEUS PEREIRA - Criou as melhores jogadas do Cruzeiro e deu a assistÃªncia para Kaio Jorge marcar o Ãºnico gol do time. NOTA: 6,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro
WANDERSON - Também teve uma atuação discreta. Foi o jogador do setor ofensivo que menos participou da partida e foi pouco eficiente nas ações. NOTA: 5,0 - Foto: Rapha Marques/Cruzeiro Foto: Rapha Marques/Cruzeiro
KAIO JORGE - Marcou o único gol do Cruzeiro na partida. Na única oportunidade que teve, mostrou eficiência e foi decisivo. NOTA: 6,5 - Foto: Rapha Marques/Cruzeiro Foto: Rapha Marques/Cruzeiro
MATHEUS HENRIQUE - Entrou logo após o empate do Mirassol para tentar desafogar o Cruzeiro e carregá-lo ao ataque. Mas não conseguiu cumprir o seu papel e teve dificuldades com a marcação do time paulista.. NOTA: 5,0 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro
LAUTARO DÍAZ - Jogou menos de dez minutos. Entrou com o jogo praticamente resolvido e não conseguiu participar. SEM NOTA - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro
LEONARDO JARDIM - O Cruzeiro começou bem e abriu o placar cedo, o que permitiu ditar o ritmo da partida. Porém, não foi eficiente para explorar os espaços e matar o jogo. No segundo tempo, a Raposa não conseguiu sair do campo de defesa e foi dominada pelo Mirassol. O técnico português também demorou muito para mudar a equipe e fez apenas duas modificações. NOTA: 5,0 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro
MIRASSOL - Após o início ruim, conseguiu se recuperar depois dos 20 minutos e equilibrou as ações. No segundo tempo, dominou a partida e criou as melhores chances, tendo até chance de virar. Mais uma vez se comportou muito bem taticamente. NOTA: 6,5 - Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol
