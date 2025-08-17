Atuações do Palmeiras contra o Botafogo: eficiência no ataque e solidez defensiva para a vitória

ABEL FERREIRA - Com a vantagem na Libertadores, o treinador optou por manter os seus principais jogadores. Teve dificuldade no começo do jogo, mas seu time aproveitou a oportunidade que teve parar marcar. No segundo tempo, conseguiu ajustar bem a equipe defensivamente e não permitiu espaços para o adversário. Quando o Alvinegro fez alterações, o português soube responder e conseguiu manter a solidez defensiva. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras