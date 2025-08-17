Jogada 10
Atuações do Palmeiras contra o Botafogo: eficiência no ataque e solidez defensiva para a vitória
WEVERTON - O goleiro foi essencial para a vitória alviverde. Fez uma grande defesa quando o placar ainda zerado e, no último lance, salvou em uma finalização de Savarino de fora da área. Nota: 7 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
KHELLVEN - O lateral fez a sua estreia com a camisa do Palmeiras. Apesar de não ter tanto destaque no jogo, o lateral se mostrou entrosado com a equipe e tentou aparecer no campo de ataque, uma de suas marcas na carreira. Nota: 5,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
MURILO - Retornando de lesão, o defensor teve uma atuação mais tímida, porém sólida, sem comprometer com o resto do time. Porém, deixou o campo e, mais uma vez, preocupa Abel Ferreira. Nota: 5,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
GUSTAVO GÓMEZ - O zagueiro teve dificuldade no começo do jogo, comprometendo em um lance que Weverton teve que sair para fazer a defesa. Entretanto, conseguiu demonstrar segurança e Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
PIQUEREZ - O lateral teve muita participação ao longo da partida. Teve um bom desempenho nos passes, conseguindo construir bem no campo de ataque, mas teve um pouco de dificuldade no setor defensivo, recebendo muitas bolas nas costas em seu setor. Nota: 5,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ANÍBAL MORENO - O volante se mostrou presente demais no meio de campo do Palmeiras. Segurou bem as chegadas de ataque do Botafogo, que não encontrou espaço para chegar no ataque, sobretudo no segundo. O argentino deixou o campo com quatro desarmes, o que mostra sua importância na partida. Nota: 7 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
LUCAS EVANGELISTA - Assim como seu companheiro de posição, o volante também conseguiu fazer mais uma boa partida. Ajudou o time fechando os espaços do alvinegro, mas teve dificuldade na criação de jogadas. Nota: 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FELIPE ANDERSON - Tendo uma oportunidade no time titular, o meia aproveitou. Apareceu muito bem ao longo de todo campo, aparecendo tanto no campo defesa, como no ataque, onde aproveitou bem um contra-ataque para abrir o marcador. Nota: 7,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FACUNDO TORRES - O uruguaio se movimentou muito ao longo de campo, aparecendo em todos os setores ao longo da partida. Entretanto, não conseguiu fazer com que essa participação fosse mais efetiva para o ataque alviverde. Nota: 5,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FLACO LÓPEZ - Repetindo a função que teve no Peru, o argentino não conseguiu manter o mesmo destaque. Teve uma movimentação boa, atuou na construção de jogadas e conseguiu ganhar duelos defensivos, mas e forma mais tímida. Nota: 5,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
VITOR ROQUE - Repetindo a dupla de ataque que vez sucesso na Libertadores, o atacante esteve muito ativo ao longo do jogo. Teve duas oportunidades ao longo da partida e ainda deu uma bela assistÃªncia no gol de Felipe Anderson. Nota: 7 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
MAURÍCIO - Entrou como resposta as alterações feitas pelo Botafogo, mas não conseguiu aparecer muito no jogo, principalmente na criação com o campo de ataque. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
BRUNO FUCHS - O zagueiro entrou para ocupar a vaga de Murilo, lesionado, e conseguiu ter um jogo seguro, tendo um bom desempenho nos duelos que disputou no campo defensivo. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
LUIGHI - Entrou para dar mais velocidade ao campo de ataque, mas teve uma baixa atuação na partida, com pouca efetividade em suas jogadas. Nota: 4,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ALLAN - Entrou já na reta final do jogo e foi um dos principais nomes que veio do banco. Teve uma grande oportunidade no último lance, mas não conseguiu tirar bem do goleiro. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
GIAY - Entrou nos minutos finais da partida e não teve muita participação na partida. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ABEL FERREIRA - Com a vantagem na Libertadores, o treinador optou por manter os seus principais jogadores. Teve dificuldade no começo do jogo, mas seu time aproveitou a oportunidade que teve parar marcar. No segundo tempo, conseguiu ajustar bem a equipe defensivamente e não permitiu espaços para o adversário. Quando o Alvinegro fez alterações, o português soube responder e conseguiu manter a solidez defensiva. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
