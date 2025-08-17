Atuações do Botafogo contra o Palmeiras: Santi é a única notícia boa

TÉCNICO: DAVIDE ANCELOTTI - Em uma tacada só, tirou os dois melhores de time. Talvez para poupá-los para quinta. Os suplentes do dia não foram bem. O time também falhou no último terço e pagou um alto preço pela falta de pontaria. Terminou o jogo sem nenhum zagueiro de ofício - NOTA: 4,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo