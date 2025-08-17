Jogada 10
Atuações do Internacional contra o Flamengo: Reservas não conseguem parar os líderes
ANTHONI – Não fez grandes defesas e não teve culpa nos gols. Jogo discreto. NOTA: 6,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
ALAN BENÍTEZ – Levou um baile de Samuel Lino pela esquerda e o segundo gol foi nas suas costas. Melhorou um pouco na etapa final na defesa. No apoio, algumas boas incursões. Perdeu grande chance no fim do primeiro tempo. NOTA: 5,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
CLAYTON SAMPAIO – Teve problemas para encaixar o posicionamento com Victor Gabriel e o Flamengo aproveitou bem os espaços para abrir 3 a 0. Depois, com ajuda dos volantes, conseguiu fechar melhor a defesa. Mas perdeu disputas para praticamente todos os atacantes. NOTA: 5,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
VICTOR GABRIEL – Voltou a ganhar oportunidade na defesa e fez um jogo mais correto do que o companheiro, mas também cometendo erros. NOTA: 5,5- Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
AGUIRRE – Jogou improvisado na lateral-esquerda e não se saiu bem. E olha que foi quase um zagueiro, tentando evitar as investidas de Varela. Saiu aos 18 da etapa final dando lugar ao titular da posição, Bernabei - NOTA: 5,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
RICHARD – Ganhou minutagem após se recuperar de lesão e fez um trabalho discreto. Está longe de se tornar o titular como volante do Colorado. Saiu para a entrada de Thiago Maia aos 29 da etapa final. NOTA: 5,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
BRUNO HENRIQUE – Mais um jogo que ficou devendo. Não conseguiu fazer jogadas criativas e foi facilmente anulado pelos volantes do Flamengo. NOTA: 4,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
GUSTAVO PRADO – Surpreendeu no segundo tempo jogando bem avançado e levando perigo nas finalizações. Foi um dos melhores do Internacional. NOTA: 6,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
VITINHO – Mais um que não conseguiu se dar bem diante da marcação. Um dos mais fracos da equipe neste duelo com o Flamengo. Demorou para ser substituído. NOTA: 4,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: VRicardo Duarte / Internacional
ENNER VALENCIA – Jogo mais uma vez apagado. Teve a chance de começar como titular, mas não produziu. NOTA: 4,5 Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
BORRÉ – Apagado na maior parte do tempo, mostrou vontade e acabou fazendo o gol de honra do Inter nos acréscimos. Mas, no geral, mostrou pouco. NOTA: 6,0- Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
BERNABEI – Entrou pela esquerda e ficou bem mais preocupado com a defesa. Fechou bem os espaços e deu conta do recado, mas teve o trabalho facilitado, pois o Fla jogava em ritmo de treino na reta final. NOTA: 5,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
RICARDO MATHIAS - Apareceu muito pouco no tempo em que esteve em campo no lugar do inoperante Enner Valencia. NOTA: 4,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
ALAN RODRÍGUEZ – Entrou bem no jogo, conseguindo ganhar algumas disputas contra a defesa do Flamengo. Construiu boas jogadas. NOTA: 6,0- Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
THIAGO MAIA – Entrou no lugar de Richard para fechar a defesa. Fez um trabalho correto, pouco acionado na criação. NOTA: 5,0- Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
WESLEY â?? Entrou para tentar aumentar o poder de ataque do Internacional, mas foi presa fÃ¡cil para a defesa do Flamengo. NOTA: 4,0- Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
TÉCNICO: ROGER MACHADO – Apostou alto ao colocar reservas para enfrentar uma potência como o Flamengo, poupando titulares para o jogo decisivo contra o mesmo Flamengo na Libertadores. Seu time perder por 3 a 1 ficou no lucro. NOTA: 5,0- Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
