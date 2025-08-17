Jogada 10
Atuações do Flamengo contra o Internacional: Titularesnçao timam conhecimento do Inter-B
ROSSI - Pelo menos quatro ótimas defesas, mostrando toda sua qualidade. Sem culpa no gol. NOTA: 7,0 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
VARELA – Eficiente na defesa e no apoio, conseguiu boas jogadas e foi participativo, principalmente no primeiro tempo. Deu o passe para o primeiro gol. NOTA: 7,0 - Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo
LÃ?O ORTIZ â?? Eficaz na defesa e perigoso nas bolas paradas. Bons passes. Mais um jogo muito bom. NOTA: 7,5- Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo
LÉO PEREIRA – Assim como Léo Ortiz, muito consistente na defesa, na saída de bola e quando foi ao ataque. Quase fez um golaço de voleio. NOTA: 7,5 - Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo
AYRTON LUCAS – Apesar de um papel correto no apoio e segurança na defesa, foi o jogador do sistema defensivo que menos se destacou. Mas isso não significa que fez um mau jogo, apenas apareceu menos que os companheiros. NOTA: 6,5 - Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo
JORGINHO – Sua qualidade é indiscutível no posicionamento e com a bola nos pés. Mas desta vez foi mais discreto nas chegadas ao ataque, deixando a criação mais com Arrascaeta. NOTA: 6,5 - Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes: Flamengo
SAÚL – Ainda está se adaptando, mas pela primeira vez jogou o tempo inteiro e mostrou bom entendimento no posicionamento com Jorginho. NOTA: 6,5- Foto: Adriano Fontes/Flamengo Foto: Adriano Fontes/Flamengo
LUIZ ARAÚJO – Prendeu muito a bola, com uma performance um pouco abaixo dos companheiros. Teve espaço para criar um pouco mais. NOTA: 6,0 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo Foto: Adriano Fontes/Flamengo
PEDRO – Matador, fez dois gols nos primeiros minutos e participou de bons ataques. Sentiu uma lesão no fim do primeiro tempo e saiu aos 13 minutos da etapa final para a entrada de Plata, mas cumpriu muito bem seu papel. NOTA: 8,0 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo Foto: Adriano Fontes/Flamengo
SAMUEL LINO – Outro que mandou bem, ganhando muitas jogadas pelo setor esquerdo e construindo com Arrascaeta as jogadas dos dois primeiros gols. Caiu no segundo tempo, com uma produção inferior à da etapa inicial. NOTA: 7,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
PLATA – Substituiu Pedro aos 12 do segundo tempo. Quatro minutos depois, fez um bonito gol, o terceiro do Flamengo. Movimentou-se muito e criou bons ataques pelos flancos. NOTA: 6,5 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo Foto: Adriano Fontes/Flamengo
DANILO – Entrou aos 21 minutos do segundo tempo para dar um descanso a Léo Ortiz. Jogo seguro, embora na reta final tenha dado mole em dois lances, incluindo o gol de Borré. NOTA: 6,0 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
DE LA CRUZ – Substituiu Arrascaeta aos 21 da etapa final. Não teve a qualidade criativa do titular, mas mostrou serviço, querendo deixar claro que tem condições de recuperar seu futebol de alto nível. NOTA: 6,0 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo Foto: Adriano Fontes/Flamengo
CARRASCAL – Das contratações recentes, é quem ainda tem maior desentrosamento. Substituiu Jorginho aos 21 da etapa final, muito discreto. NOTA: 5,5 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo Foto: Adriano Fontes/Flamengo
WALLACE YAN – Sua entrada aos 20 da etapa final, na vaga de Samuel Lino, alterou pouco o comportamento do time, que já jogava em ritmo de treino. Pouco apareceu. NOTA: 5,0 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
FILIPE LUÃS (tÃ©cnico) â?? Colocou um time muito forte diante dos reservas do Internacional, e seus comandados nÃ£o vacilaram, vencendo muito bem um jogo que poderia ter sido goleada. O 3 a 2 ficou atÃ© barato para o Colorado. NOTA: 7,0 - Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo
