Atuações do Flamengo contra o Internacional: Titularesnçao timam conhecimento do Inter-B

PEDRO – Matador, fez dois gols nos primeiros minutos e participou de bons ataques. Sentiu uma lesão no fim do primeiro tempo e saiu aos 13 minutos da etapa final para a entrada de Plata, mas cumpriu muito bem seu papel. NOTA: 8,0 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo Foto: Adriano Fontes/Flamengo