Jogada 10
Atuações do Grêmio contra o Atlético: Defensores mandam bem lá atrás e no ataque
TIAGO VOLPI – Sem culpa no gol de Scarpa, não tinha defesa. Fez um bom jogo quando acionado. NOTA: 6,0 - Foto: Divulgação Foto: Divulgação
BALBUENA – Bom papel na defesa e com qualidade saindo para o jogo. Conseguiu evitar as investidas pelo meio do ataque, mas na defesa teve problemas, principalmente na cobertura a Ronald. Mas tudo mudou no segundo tempo: imperou na defesa e ainda foi ao ataque fazer um gol após escanteio. NOTA: 7,0 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio
KANNEMANN – Apesar de perder algumas bolas, como uma para Hulk no primeiro tempo por causa da sua pouca velocidade, nas antecipações e pelo alto mandou bem, sendo muito seguro na maioria dos lances. NOTA: 7,0 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio
MARLON – Deu opções ofensivas pela esquerda, aparecendo e chegando ao fundo. Cobrou o escanteio que resultou no gol de Edenílson e seguiu muito bem na etapa final. E na bola parada... foi dele o escanteio que resultou no gol de Balbuena. NOTA: 7,0 - Foto: Lucas Uebel/ Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio
CUÉLLAR – Partida muito segura, fechando espaços e ajudando na lateral. Manteve a qualidade o tempo inteiro. NOTA: 6,0 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio
VILLASANTI – Fazia jogo discreto na criação, mas saindo bastante e correto na marcação, até sofrer uma lesão e sair de campo no fim do primeiro tempo. NOTA: 6,0 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio
EDENILSON – Fechou bem os espaços no meio-campo, mas perdeu algumas disputas quando precisou dar cobertura ao lateral. Foi muito feliz e oportunista ao empatar o jogo para o Grêmio no fim do primeiro tempo. NOTA: 6,5 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio
CARLOS VINÍCIUS – Muito isolado na frente, não fez um bom jogo. Acabou expulso num lance de bola dividida com Nathan Silva. O juiz foi um pouco severo com ele. NOTA: 5,0 - Foto: Angelo Pieretti/ Grêmio Foto: ANGELO PIERETTI/GRÊMIO
CRISTIAN OLIVEIRA – Correu muito e conseguiu segurar os zagueiros, mas com pouco poder de finalização. NOTA: 6,0 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio
DODI – Substituiu Villasanti no fim do primeiro tempo e fez excelente trabalho na marcação, anulando os criadores do Atlético. No fim, trocou empurrões com Alan Franco e acabou expulso. NOTA 6,0 Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio
ALEX SANTANA – Substituiu Cuéllar e manteve a boa pegada do titular, não cedendo espaços para os criadores. NOTA 5,5 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio
ANDRÉ – Substituiu Cristian Oliveira sem dar muita qualidade ofensiva como o titular, mas sem comprometer. NOTA 5,0 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio
TÉCNICO: MANO MENEZES – Defensivamente, o time foi muito bem. E mesmo jogando de forma recuada e cautelosa, foi muito eficaz na frente. Enfim, um jogo consistente de um time extremamente irregular. NOTA 7,0 - Foto: Alexandre Durão/Grêmio Foto: Alexandre Durão/Grêmio
