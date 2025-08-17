Atuações do Grêmio contra o Atlético: Defensores mandam bem lá atrás e no ataque

BALBUENA – Bom papel na defesa e com qualidade saindo para o jogo. Conseguiu evitar as investidas pelo meio do ataque, mas na defesa teve problemas, principalmente na cobertura a Ronald. Mas tudo mudou no segundo tempo: imperou na defesa e ainda foi ao ataque fazer um gol após escanteio. NOTA: 7,0 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio