Atuações do Atlético contra o Grêmio: Golaço do Scarpa. E só

SCARPA – Muito diferenciado nos passes, além de cair pelo flanco direito e pelo centro para buscar o jogo. E o gol que marcou no primeiro tempo, de fora da área, entra no rol dos mais bonitos do ano. No segundo tempo, buscou organizar o time, que perdeu poder de fogo. Mas uma estrela só não faz verão. NOTA: 6,5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético