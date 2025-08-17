Assine
overlay
Início Jogada 10
Jogada 10

Atuações do Atlético contra o Grêmio: Golaço do Scarpa. E só

RJ
Redação Jogada10
  • EVERTON - Sem culpa nos gols. Mas a verdade é que fez apenas duas defesas mais difíceis. NOTA 5,5. Foto: Pedro Souza / Atlético
    EVERTON - Sem culpa nos gols. Mas a verdade é que fez apenas duas defesas mais difíceis. NOTA 5,5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
  • NATANAEL – Ainda parece tímido quando parte para o ataque, apoiando bem menos do que Arana. Não comprometeu, mas precisa ser mais efetivo. Saiu para a entrada de Biel aos 22 do 2º tempo. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza / Atlético
    NATANAEL – Ainda parece tímido quando parte para o ataque, apoiando bem menos do que Arana. Não comprometeu, mas precisa ser mais efetivo. Saiu para a entrada de Biel aos 22 do 2º tempo. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
  • IVÁN ROMÁN – Após bom primeiro tempo, foi vacilante na etapa final, falhando principalmente na cobertura ao lateral. NOTA: 4,0. Foto: Divulgação/ Atlético
    IVÁN ROMÁN – Após bom primeiro tempo, foi vacilante na etapa final, falhando principalmente na cobertura ao lateral. NOTA: 4,0. Foto: Divulgação/ Atlético Foto: Divulgação / Atlético MG
  • JUNIOR ALONSO – Fez um bom primeiro tempo, mas começou a ficar inseguro nos ataques do Grêmio, perdendo disputas fáceis. No fim, ainda foi expulso por trocar empurrões com Dodi. NOTA: 3,0. Foto: Pedro Souza / Atlético
    JUNIOR ALONSO – Fez um bom primeiro tempo, mas começou a ficar inseguro nos ataques do Grêmio, perdendo disputas fáceis. No fim, ainda foi expulso por trocar empurrões com Dodi. NOTA: 3,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
  • ARANA â?? Muito bem no apoio, construindo Ã³timas jogadas e chegando ao fundo com facilidade para cruzar. Contudo, falhou no gol de Edenilson: o gremista se antecipou a Arana para marcar. No segundo tempo, teve altos e baixos, mas caiu de produÃ§Ã£o no fim. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico
    ARANA â?? Muito bem no apoio, construindo Ã³timas jogadas e chegando ao fundo com facilidade para cruzar. Contudo, falhou no gol de Edenilson: o gremista se antecipou a Arana para marcar. No segundo tempo, teve altos e baixos, mas caiu de produÃ§Ã£o no fim. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico
  • ALAN FRANCO – Foi o volante que ficou mais preso, fechando espaços e dando liberdade para Alexsander ir mais à frente. Bom nos passes de média distância. Assim como o time, caiu de produção no segundo tempo. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza / Atlético
    ALAN FRANCO – Foi o volante que ficou mais preso, fechando espaços e dando liberdade para Alexsander ir mais à frente. Bom nos passes de média distância. Assim como o time, caiu de produção no segundo tempo. NOTA: 5,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
  • ALEXSANDER â?? Teve liberdade para, mesmo como volante, sair para o jogo. Mostrou desenvoltura e foi um dos melhores no primeiro tempo. Manteve uma boa pegada na etapa final, mas cansou e saiu para a entrada de Igor Gomes. NOTA: 6,5.Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico
    ALEXSANDER â?? Teve liberdade para, mesmo como volante, sair para o jogo. Mostrou desenvoltura e foi um dos melhores no primeiro tempo. Manteve uma boa pegada na etapa final, mas cansou e saiu para a entrada de Igor Gomes. NOTA: 6,5.Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico
  • SCARPA – Muito diferenciado nos passes, além de cair pelo flanco direito e pelo centro para buscar o jogo. E o gol que marcou no primeiro tempo, de fora da área, entra no rol dos mais bonitos do ano. No segundo tempo, buscou organizar o time, que perdeu poder de fogo. Mas uma estrela só não faz verão. NOTA: 6,5. Foto: Pedro Souza / Atlético
    SCARPA – Muito diferenciado nos passes, além de cair pelo flanco direito e pelo centro para buscar o jogo. E o gol que marcou no primeiro tempo, de fora da área, entra no rol dos mais bonitos do ano. No segundo tempo, buscou organizar o time, que perdeu poder de fogo. Mas uma estrela só não faz verão. NOTA: 6,5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
  • REINIER – Está se encaixando bem no time, trabalhando com Hulk e invertendo o posicionamento como falso 9 com o astro atleticano, conseguindo bons passes e flutuações. De negativo, o amarelo que levou ao simular uma falta inexistente. Caiu de rendimento no segundo tempo e Rony entrou em seu lugar. NOTA: 6,0. Foto: Pedro Souza / Atlético
    REINIER – Está se encaixando bem no time, trabalhando com Hulk e invertendo o posicionamento como falso 9 com o astro atleticano, conseguindo bons passes e flutuações. De negativo, o amarelo que levou ao simular uma falta inexistente. Caiu de rendimento no segundo tempo e Rony entrou em seu lugar. NOTA: 6,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
  • HULK – Ganhou várias disputas contra Kannemann nos primeiros minutos e buscou sair para chamar o jogo. Deu um passe inteligente para o golaço de Scarpa, mas foi figura quase nula na etapa final. NOTA: 5,5. Foto: Pedro Souza / Atlético
    HULK – Ganhou várias disputas contra Kannemann nos primeiros minutos e buscou sair para chamar o jogo. Deu um passe inteligente para o golaço de Scarpa, mas foi figura quase nula na etapa final. NOTA: 5,5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
  • CUELLO – Bastante ativo, procurando, através da velocidade, criar jogadas. Mas foi perdendo força e, no segundo tempo, não conseguiu sucesso diante da boa marcação gremista.  Acabou expulso por falta feia. NOTA: 3,0. Foto: Pedro Souza / Atlético
    CUELLO – Bastante ativo, procurando, através da velocidade, criar jogadas. Mas foi perdendo força e, no segundo tempo, não conseguiu sucesso diante da boa marcação gremista.  Acabou expulso por falta feia. NOTA: 3,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
  • BIEL - Entrou aos 24 do segundo tempo no lugar de Natanael para dar mais força ofensiva ao Atlético, mas não foi feliz na sua tarefa. NOTA 4,5 - Foto: Reprodução Instagram
    BIEL - Entrou aos 24 do segundo tempo no lugar de Natanael para dar mais força ofensiva ao Atlético, mas não foi feliz na sua tarefa. NOTA 4,5 - Foto: Reprodução Instagram Foto: Pedro Souza / Atlético
  • RONY - Sua entrada no lugar de Reinier na prática significaria que ele seria a referência ofensiva. Porém, não fez nada de eficaz na função. Peça quase nula - NOTA 4,0 - Foto: Foto: Pedro Souza / AtléticoFoto: Pedro Souza / Atlético
    RONY - Sua entrada no lugar de Reinier na prática significaria que ele seria a referência ofensiva. Porém, não fez nada de eficaz na função. Peça quase nula - NOTA 4,0 - Foto: Foto: Pedro Souza / AtléticoFoto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
  • JÚNIOR SANTOS - Entrou na reta final, errou tudo que fez e foi responsável direto pelo lance do terceiro gol do Grêmio ao dar um passe errado. NOTA 3,5 - Foto: Pedro Souza / Atlético
    JÚNIOR SANTOS - Entrou na reta final, errou tudo que fez e foi responsável direto pelo lance do terceiro gol do Grêmio ao dar um passe errado. NOTA 3,5 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
  • IGOR GOMES - Entrou no fim no lugar de Alexsander e nÃ£o fez nada que mereÃ§a citaÃ§Ã£o - NOTA 5,0 - Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico
    IGOR GOMES - Entrou no fim no lugar de Alexsander e nÃ£o fez nada que mereÃ§a citaÃ§Ã£o - NOTA 5,0 - Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico
  • TÉCNICO: CUCA - Montou uma equipe que dominou o primeiro tempo fazendo um bom jogo, mas seu time perdeu todo o encaixe na etapa final sendo presa fácil para o Grêmio nos contra-ataques. NOTA 5,0 - Foto: Pedro Souza / Atlético
    TÉCNICO: CUCA - Montou uma equipe que dominou o primeiro tempo fazendo um bom jogo, mas seu time perdeu todo o encaixe na etapa final sendo presa fácil para o Grêmio nos contra-ataques. NOTA 5,0 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
  • Foto:
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay