Jogada 10
Atuações do Santos contra o Vasco: vexame, choro e demissão no Morumbis
GABRIEL BRAZÃO - Não teve falhas nos gols, mas, ainda assim, levou seis. No entanto, fez milagre para evitar o sétimo. NOTA 3,5. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
MAYKE - Deu espaço para Lucas Piton no primeiro gol do Vasco. Depois, simplesmente foi engolido no setor. NOTA 2,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos
LUISÃO - Poderia ter sido expulso ao chegar atrasado e derrubar Rayan já tendo cartão amarelo. Sofreu demais com o ataque do Vasco. NOTA 1,5. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Bareta/ Santos FC.
LUAN PERES - Em sua volta ao time titular, foi muito mal, deixando espaço para tabelas do time do Vasco. NOTA 3,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
SOUZA - Deu duas finalizações no primeiro tempo, sendo ambas precipitadas, isolando a bola. Na marcação, sofreu demais com Rayan e PH. NOTA 3,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
ZÉ RAFAEL - Ficou perdido com a boa movimentação do meio-campo vascaíno. Participou pouco dos momentos com a bola. NOTA 2,5. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
BONTEMPO - Dava espaços no meio-campo e não conseguia encontrar bons passes para dar sequência aos ataques do Santos. NOTA 3,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: RaulBaretta_Photo / Santos FC
BARREAL - Não começou mal a partida, e ainda mandou bola na trave na etapa final, quando ainda estava 1 a 0. NOTA 4,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
NEYMAR - Fazia um bom começo de jogo, se movimentando e cobrando faltas perigosas. Um dos poucos que "se salva" em vexame histórico. NOTA 4,5. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Alexandre Schneider/Getty Images
GUILHERME - Marcou gol impedido quando o jogo já marcava 6 a 0. Antes, perdera gol relativamente fácil. Torcida pegou muito no seu pé. NOTA 2,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC
TIQUINHO SOARES - Foi pivÃŽ de lance polÃªmico logo no primeiro minuto de jogo ao sofrer solada de Hugo Moura. Segurou algumas bolas, mas perdeu outros duelos. NOTA 4,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
CABALLERO - Entrou com o placar jÃ¡ 5 a 0 contra, sendo uma das trÃªs mexidas simultÃ¢neas, as primeiras de ClÃ©ber Xavier. NOTA 3,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
RINCÓN - Outro que entrou já com o placar 5 a 0. Pouco encostou na bola. NOTA 4,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
ESCOBAR - Foi o terceiro da mexida tripla com o jogo já resolvido para o Vasco. Pouco visto em campo. NOTA 4,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
ROLLHEISER - Meia-atacante, que poderia ter sido titular, entrou quando o placar já estava 6 a 0. Aí fica difícil. NOTA 3,5. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
LUCAS MEIRELLES - Também entrou com o placar marcando 6 a 0. Mal encostou na bola. NOTA 3,5. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
CLÉBER XAVIER - Demitido antes mesmo de chegar para a entrevista coletiva. Errou na escalação e, inacreditavelmente, só foi mexer pela primeira vez com 5 a 0 no placar. O suficiente para levar NOTA ZERO. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos
