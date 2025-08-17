Jogada 10
Atuações do Vasco contra o Santos: Coutinho dá aula em surra histórica
-
LÉO JARDIM - Mal trabalhou. Boa saída de bola, melhorando a cada jogo com Diniz. Não leva gol pelo Brasileirão pela primeira vez desde a sétima rodada. NOTA 7,0. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
-
PAULO HENRIQUE - Uma partida espetacular, a começar por ter levado a melhor sobre Neymar. Muita saúde e força para defender e atacar. NOTA 9,0. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
-
HUGO MOURA - De maneira inimaginável levou amarelo com 15 segundos por levantar a sola e acertar o rosto de Tiquinho Soares, ainda que lateralmente. No entanto, melhorou no jogo, sendo importante na saída de bola atuando como zagueiro. NOTA 7,0. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
-
LUCAS FREITAS - Levou a melhor em todas, ainda que tenha dado uma furada feia em lance perigoso do Santos. NOTA 7,5 - Foto: Dikran Sahagian/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
-
-
LUCAS PITON - Partida sensacional do lateral-esquerdo. Fez um lindo gol de cabeça em cruzamento perfeito de Nuno Moreira e deu a assistência para o golaço de David. NOTA 9,0. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
-
JAIR - Ótima saída de bola. Levou amarelo inteligente ao derrubar Barreal em contra-ataque e desfilou no meio-campo. NOTA 8,5. Foto: Dikran Sahagian/Vasco Foto: Dikran Sahagian/Vasco
-
TCHÊ TCHÊ - Já fazia uma excelente partida e ainda foi coroado com um golaço de cavadinha, seu segundo pelo Vasco. NOTA 9,0. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
-
-
RAYAN - Fez uma ótima exibição, dando trabalho demais para a (perdida) defesa santista. Converteu pênalti com brilhantismo. - NOTA 9,0. Foto: Alexandre Schneider/Getty Images Foto: Alexandre Schneider/Getty Images
-
COUTINHO - Craque, levou a melhor no duelo contra Neymar. Fez dois belos gols, sendo o segundo um gol que lembrou o Coutinho do Liverpool. NOTA DEZ. Foto: Matheus Lima/Vasco da Gama Foto: Matheus Lima/Vasco
-
NUNO MOREIRA - Atuação soberba no Morumbis, ainda que não tenha deixado o seu. Ajudou com duas assistências e participação em praticamente todos os gols. NOTA DEZ. Foto: Matheus Lima/Vasco da Gama Foto: Matheus Lima/Vasco
-
-
DAVID - Não fazia boa partida no primeiro tempo. No entanto, em sua primeira aparição no segundo, fez um verdadeiro golaço. Depois, deslanchou, com duas assistências. NOTA 9,5. Foto: Matheus Lima/Vasco da Gama Foto: Matheus Lima/Vasco
-
LUCAS OLIVEIRA - Entrou com o jogo já resolvido (6x0) e não comprometeu. NOTA 6,5. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
-
THIAGO MENDES - Também entrou com o placar de 6 a 0. Ainda acertou alguns passes no meio-campo. NOTA 6,5. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
-
-
GB - Não atuava há um tempo por conta de lesão. Foi bem na movimentação, mostrando-se cada vez mais adaptado aos profissionais. NOTA 6,5. Foto: reprodução/instagram Foto: reprodução/instagram
-
LÉO JACÓ - Após só atuar pelo Carioca pelo profissional do Vasco, fez sua primeira partida de grande dificuldade. Fez boa movimentação, participando do que quase foi o sétimo do Vasco. NOTA 6,5. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Caio Almeida/ Vasco da Gama
-
PUMA - Entrou como ponta e quase fez um golaço no ângulo, parando em milagre de Gabriel Brazão. NOTA 7,0. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
-
-
FERNANDO DINIZ - Atuação simplesmente de manual, especialmente no segundo tempo, quando o time meteu CINCO gols. Ainda com jogo em andamento, mandou beijinhos à torcida do Vasco. Ao apito final, consolou Neymar, que chorava copiosamente. NOTA DEZ. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
-
