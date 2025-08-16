Atuações do Corinthians contra o Bahia: Defesa vai mal em nova derrota em casa

BRENO BIDON - Bem abaixo do ritmo de jogo. Apesar de acertar quase todos os passes que tentou, não conseguiu fazer o jogo do Corinthians funcionar e ficou distante dos atacantes. Tanto que foi um dos primeiros a deixar o campo no segundo tempo para dar ao time uma nova dinâmica- Nota: 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians