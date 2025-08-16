Jogada 10
Atuações do Corinthians contra o Bahia: Defesa vai mal em nova derrota em casa
HUGO SOUZA - Não teve culpa nos gols sofridos e foi bastante seguro no segundo tempo- Nota: 6,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
MATHEUZINHO - Teve bastante liberdade para atacar e as principais bolas do ataque caíram no pé do lateral, que foi pouquíssimo efeito. Além disso, esteve envolvido no lance crucial do jogo, ao cometer o pênalti em Kayky, convertido por Willian José, que deu a vitória para o Bahia- Nota: 4,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
ANDRÉ RAMALHO - Mal tecnicamente. Errou corte no lance que resultou no pênalti em que o Bahia marcou o segundo gol. Também teve dificuldades na marcação do atacante baiano. Teve a chance de empatar o jogo no segundo tempo, mas desperdiçou- Nota: 4,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
GUSTAVO HENRIQUE - Teve duas boas chances de marcar em duas cabeçadas, mas parou no goleiro Ronaldo. Defensivamente foi bem, mas sofreu no segundo tempo por ficar mais exposto- Nota: 5,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
MATHEUS BIDU - Assim como Matheuzinho, atacou bastante e gerou jogadas de perigo. A principal delas foi em ajeitada de cabeÃ§a para Talles Magno, que quase resultou no empate. TambÃ©m quase marcou na reta final. Mas defensivamente deixou a desejar- Nota: 6,0 - Foto: Rodrigo Coca/AgÃªncia Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/AgÃªncia Corinthians
RANIELE - Ajudou mais no sistema defensivo, principalmente no segundo tempo quando atuou como zagueiro após a saída de André Ramalho. Participou do gol do Corinthians e teve boas chegadas no ataque - Nota: 6,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
JOSÉ MARTÍNEZ - Bem meio termo. Na defesa foi bem, principalmente para parar um contra-ataque do Bahia no segundo tempo. Já no ataque mostrou suas limitações técnicas e deixou a desejar- Nota: 5,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
BRENO BIDON - Bem abaixo do ritmo de jogo. Apesar de acertar quase todos os passes que tentou, não conseguiu fazer o jogo do Corinthians funcionar e ficou distante dos atacantes. Tanto que foi um dos primeiros a deixar o campo no segundo tempo para dar ao time uma nova dinâmica- Nota: 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
RODRIGO GARRO - Chamou a responsabilidade com a ausência de Yuri Alberto e Depay. Teve um gol anulado no primeiro tempo, mas foi só. Atuação bem abaixo do que estamos acostumados a acompanhar do argentino. Errou mais passes que o normal - Nota: 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
KAYKE - Titular pela primeira vez, deu assistência para Garro, mas acabou tocando com a mão na bola, e o gol foi anulado. Contudo, não se escondeu do jogo e teve duas chances de marcar, mandando a bola por cima. Mas o nervosismo falou mais alto neste jogo - Nota: 5,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
GUI NEGÃO - O garoto recebeu uma oportunidade no time titular e não decepcionou. Entregou muita vontade, arriscou algumas finalizações e foi premiado com um gol de bicicleta no primeiro tempo. Mas caiu de rendimento no segundo tempo e acabou substituído- Nota: 7,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
TALLES MAGNO - Teve as duas melhores chances do jogo para empatar e desperdiÃ§ou ambas. As duas parou no goleiro Ronaldo. AlÃ©m disso, comeÃ§ou o jogo no banco, mesmo com a ausÃªncia de Yuri Alberto, Romero e Depay, mostrando a desconfianÃ§a de Dorival JÃºnior- Nota: 4,5 - Foto: Rodrigo Coca/AgÃªncia Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/AgÃªncia Corinthians
VITINHO - Estreia com bastante vontade, mas sem brilho. Buscou bastante a linha de fundo para fazer cruzamentos, mas mostrou que está claramente sem ritmo - Nota: 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
DIEGUINHO - Apareceu pouco no tempo que esteve em campo - Sem nota - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
BAHIA - Pouco tempo em campo - Sem nota - Foto: Reprodução Instagram Foto: Foto: Reprodução Instagram
RYAN - Pouco tempo em campo - Sem nota - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
DORIVAL JÚNIOR - É verdade que sente falta dos seus principais jogadores que estão lesionados. Mas novamente o Corinthians tem uma atuação abaixo jogando na Neo Química Arena. Mudou o esquema para dar mais espaço aos laterais e apostou na juventude para o ataque. Mas no fim somou mais uma derrota na frente da torcida corintiana - Nota: 4,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
BAHIA - Atuação sólida fora de casa para um time de G4. É verdade que sofreu mais que o necessário, principalmente no segundo tempo. Podia matar o jogo em algumas oportunidades também. Mas mostrou muita solidez, confiança e fez exatamente o que Rogério Ceni propôs, sendo coroado com uma vitória na Neo Química Arena- Nota: 7,0 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia
