Atuações do São Paulo contra o Sport: Lucas e Maik salvam e goleiro tem falha bizarra
YOUNG - Em sua estreia como profissional, falhou de forma bizarra, entregando a bola para Lucas Lima marcar o primeiro gol da partida. Não teve culpa no segundo gol sofrido, mas ficou marcado pela falha - Nota: 3,0 - Foto: Reprodução/Instagram Foto: Foto: Reprodução/Instagram
MAIK - É verdade que se mostrou um tanto quanto afobado em algumas jogadas. Mas apareceu muito bem no jogo, principalmente no setor ofensivo. Suas chegadas foram coroadas com o gol salvador aos 46 minutos do segundo tempo. Noite de herói do garoto - Nota: 7,0 - Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC Foto: Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC
SABINO - Um dos poucos titulares em campo os 90 minutos, apareceu bem para fazer alguns desarmes, mas bateu cabeça com Alan Franco, principalmente no primeiro tempo. Sofreu também com algumas bolas alçadas na área. Ajudou na saída de bola. - Nota: 6,0 - Foto: Miguel Schincariol/ São Paulo Foto: Foto: Miguel Schincariol/ São Paulo
ALAN FRANCO - Partida abaixo do argentino, que costuma ser destaque. Apesar de ter acertado algumas interceptações, bateu cabeça muitas vezes com Sabino e não conseguiu parar o ataque do Sport no primeiro tempo - Nota: 5,5 - Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/São Paulo Foto: Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/São Paulo
PATRYCK - Muito mal na partida hoje. Defensivamente, deu uma leve vacilada no segundo gol, na marcação de Matheus Alexandre. Ofensivamente, errou tudo que tentou, errando principalmente em finalizações precipitadas. Muito abaixo- Nota: 3,0 - Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC Foto: Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC
PABLO MAIA - Talvez a melhor partida do volante nesta temporada. Foi muito bem na marcação, pressionando os jogadores adversários no meio de campo. Ainda acertou o travessão no primeiro tempo - Nota: 6,5 - Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net Foto: Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net
LUAN - Foi titular pela primeira vez desde este retorno ao SÃ£o Paulo, mas sentiu a falta de ritmo. Se mostrou uma marcha atrÃ¡s dos companheiros, mas nÃ£o comprometeu tambÃ©m. Contudo, o SÃ£o Paulo sentiu o meio de campo desfalcado na Ilha do Retiro - Nota: 5,5 - Foto: Miguel Schincariol / SÃ£o Paulo FC Foto: Foto: Miguel Schincariol / SÃ£o Paulo FC
RODRIGUINHO - Fez um grande primeiro tempo, principalmente na armação das jogadas. O problema é que seus companheiros de equipe não colaboraram. Saiu no intervalo para a entrada de Lucas Moura, mas quando esteve em campo foi um dos destaques - Nota: 6,5 - Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net Foto: Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net
FERREIRA - Não conseguiu repetir as boas atuações que vinha tendo com a camisa do São Paulo. Muito por conta da falta de ajuda do lateral-esquedo Patryck. Ficou muito marcado, errou todos os dribles e acabou saindo no meio do segundo tempo - Nota: 5,5 - Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
GONZALO TAPIA - Errou praticamente tudo o que tentou. No fim, ainda simulou um pênalti, mas o árbitro não caiu em sua tentativa e mandou o jogo seguir. Teve muita dificuldade para tomar decisões certas, além de não ter tocado muito na bola. - Nota: 4,0 - Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
DINENNO - Logo com um minuto de jogo, desperdiçou uma boa chance de abrir o placar. Depois disso, não tocou mais na bola. Completamente nulo, se escondeu das jogadas e deu lugar a André Silva - Nota: 4,5- Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/São Paulo Foto: Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/São Paulo
LUCAS MOURA - Ganhando minutos aos poucos, desta vez jogou um tempo inteiro. E vem se mostrando cada vez mais preparado. Marcou o primeiro gol do São Paulo em linda cabeçada e se mostrou bastante participativo, principalmente para levar o time pro ataque. Quando estiver 100%, vai ajudar muito a equipe - Nota: 7,5 - Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC Foto: Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC
HENRIQUE CARMO - Mudou o jogo no segundo tempo. O atacante deu muito trabalho para a defesa do Sport com jogadas individuais, toques rápidos e muita velocidade. Deu a assistência para Lucas Moura marcar. Pedindo passagem- Nota: 7,5 - Foto: Divugação/São Paulo Foto: - Foto: Divugação/São Paulo
ANDRÉ SILVA - Movimentou-se muito bem e conseguiu criar boas chances. Em poucos minutos, já tinha feito mais que Dinenno, seu concorrente no ataque tricolor. Contudo, ainda está abaixo e não consegue entregar uma boa atuação há um tempo - Nota: 6,0 - Foto: Reprodução/Instagram Foto: Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net
FERRARESI - Entrou muito bem no jogo. Ganhou todas as dividas, interceptou quase todos os ataques do Sport e ainda ajudou na saída de bola. Grande partida do venezuelano. Pena que entrou apenas na etapa final - Nota: 6,5 - Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
BOBADILLA - O São Paulo é outro com o paraguaio em campo. Além de ter dado mais energia e movimentação ao meio de campo tricolor, fez a jogada do segundo gol, com um lindo passe para Tapia ir à linha de fundo e cruzar para trás. Dono do meio de campo tricolor - Nota: 7,0 - Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net Foto: Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net
HERNÁN CRESPO - Escalou reservas pensando na Libertadores e viu sua equipe ter uma atuação pífia. Todas suas novidades jogaram mal e desapontaram. Contudo, mexeu bem no segundo tempo colocando os titulares e conseguiu arrancar um empate heroico em Recife - Nota: 6,5 - Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
SPORT - Fez um primeiro tempo impecável, não deixando o São Paulo jogar e pressionando a saída de bola. Mas no segundo tempo recuou demais e permitiu o Tricolor atacar mais. O resultado foi mais um resultado frustrante dentro de casa - Nota: 5,5 - Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife Foto: Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife
