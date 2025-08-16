Atuações do São Paulo contra o Sport: Lucas e Maik salvam e goleiro tem falha bizarra

BOBADILLA - O São Paulo é outro com o paraguaio em campo. Além de ter dado mais energia e movimentação ao meio de campo tricolor, fez a jogada do segundo gol, com um lindo passe para Tapia ir à linha de fundo e cruzar para trás. Dono do meio de campo tricolor - Nota: 7,0 - Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net Foto: Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net