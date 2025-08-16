Atuações do Fluminense contra o Fortaleza: Serna conduz vitória em tarde dedicada à Fábio

RENATO GAÚCHO - Viu o Fluminense vencer, é verdade. No entanto, o Tricolor sofreu demais contra um time do Z4 no Maracanã. Deveria ter vencido com mais facilidade. Fez apenas quatro substituições, o que deixou o Flu sem muito fôlego no final do jogo - Nota 5,5 - Lucas Merçon/Fluminense Foto: Foto: Lucas Merçon/Fluminense