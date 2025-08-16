Jogada 10
Atuações do Fluminense contra o Fortaleza: Serna conduz vitória em tarde dedicada à Fábio
FÁBIO - Fez boas defesas em jogo histórico para si. Não teve cupa no gol do Fortaleza - Nota ,0 - Lucas Merçon/Fluminense Foto: Foto: Lucas Merçon/Fluminense
SAMUEL XAVIER - Teve grande partida, com perigo no ataque e transmitindo confiança na defesa - Nota 6,5 - Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
DAVID S - Partidaça do zagueiro, com grande marcação e boas interceptações - Nota 7,0 - Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC Foto: Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC
MANOEL - Em geral, fez boa partida, mas cometeu alguns vacilos defensivos, como nos dois gols do Fortaleza (o que valeu e o que foi anulado) - Nota 6,0 - Lucas Merçon/Fluminense Foto: Foto: Lucas Merçon/Fluminense
RENÊ - Partida para esquecer, com muitos erros na defesa. Tomou uma bronca do técnico Renato Gaúcho por erro no gol anulado do Fortaleza - Nota 5,0 - Divulgação Foto: Foto: Divulgação
BERNAL - Começou mal, com muita displicência, mas cresceu na partida e deu bons passes. Recebeu amarelo - Nota 6,0 - Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
MARTINELLI - Recebeu cartão amarelo por simulação de falta, mas fez bom jogo, com passes interessantes e posicionamento correto - Nota 6,0 Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
GANSO - Criou boas jogadas e entra mais a cada dia no hall de grandes ídolos do Fluminense - Nota 7,0 - Lucas Merçon/Fluminense Foto: Foto: Lucas Merçon/Fluminense
SERNA - Foi o grande nome do Fluminense e da partida, com duas assistências, uma em cada tempo. Além disso, fez outras boas jogadas - Nota 7,0 - Lucas Merçon/Fluminense Foto: Foto: Lucas Merçon/Fluminense
KENO - Fez uma ou outra boa jogada, mas foi substituído aos 24 do primeiro tempo, lesionado - Nota 5,5 -Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
CANO - Abriu o caminho da vitória e perdeu outra boa chance. Mas fez o que se espera dele: gol - Nota 7,0 - Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
CANOBBIO - Substituiu Keno, teve grande movimentação, incomodou demais a defesa do Fortaleza e deixou o seu gol - Nota 7,0 - Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
HÉRCULES - Entrou no lugar de Martinelli e deu bom reforço à defesa - Nota 7,0 - Lucas Merçon/Fluminense Foto: Foto: Lucas Merçon/Fluminense
LIMA -Substitiu Ganso e fez o básico com a bola, sem se comprometer - Nota 6,0 Lucas Merçon/Fluminense Foto: Foto: Lucas Merçon/Fluminense
EVERALDO - Entrou no lugar de Cano e pouco fez. Praticamente nÃ£o tocou na bola - Nota 5,0 -Lucas MerÃ§on/Fluminense Foto: Foto: Lucas MerÃ§on/Fluminense
RENATO GAÚCHO - Viu o Fluminense vencer, é verdade. No entanto, o Tricolor sofreu demais contra um time do Z4 no Maracanã. Deveria ter vencido com mais facilidade. Fez apenas quatro substituições, o que deixou o Flu sem muito fôlego no final do jogo - Nota 5,5 - Lucas Merçon/Fluminense Foto: Foto: Lucas Merçon/Fluminense
FORTALEZA - Lutou até o fim, surpreendeu o Fluminense com boa atuação, mas a fase é ruim - Nota 6,0 - Mateus Lotif/FEC Foto: Foto: Mateus Lotif/FEC
