Atuações do Palmeiras contra o Universitario: dupla de ataque funciona em goleada alviverde

FLACO LÓPEZ - O argentino teve mais uma vez um grande jogo. Desta vez, mostrou um grande entrosamento com Vitor Roque, com boas tabelas, dinâmica de jogo, e claro, gols. O argentino marcou duas vezes e ainda deu o passe para o companheiro sofrer o pênalti que gerou o primeiro gol. Nota: 8 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras