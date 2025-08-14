Atuações do Botafogo contra a LDU: Vitinho e Artur se destacam

ARTUR – Deu velocidade aos ataques do Botafogo e foi a principal referência ofensiva da equipe. Mostrou oportunismo ao marcar o gol com apenas 14 segundos de jogo, um dos mais rápidos da história da Libertadores. Como os criadores estavam mal, precisou recuar bastante para buscar jogo, o que acabou sobrecarregando seu desempenho. Ninguém entendeu muito bem quando Davide Ancelotti o tirou de campo aos 16 minutos da etapa final, justamente quando era o melhor do setor ofensivo. NOTA: 7,5. Foto: V Foto: Vitor Silva/Botafogo