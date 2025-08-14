Jogada 10
Atuções do Flamengo contra o Internacional: Jorginho detona; Bruno Henrique decide
ROSSI - Nenhum trabalho no primeiro tempo. Mais ativo na etapa final. Porém, fez apenas uma defesa mais difícil. NOTA 6,0. Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
EMERSON ROYAL - Foi quem destoou no Flamengo. Perdeu disputas defensivas e foi mal no apoio, não se entendendo com Luiz Araújo. Não por acaso, foi vaiado pela torcida. Levou um pisão durante o primeiro tempo e saiu no intervalo. NOTA 4,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
LEO ORTIZ - Com o Inter retrancado no primeiro tempo, foi mais um volante doque um zagueiro, iniciando as jogadas e fazendo bons lançamentos, como um de cinema para Samuel Lino atravessando o campo. No segundo tempo, mandou bem na defesa e rechaçou o lance de maior perigo do Colorado. NOTA 7,0. Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
LEO PEREIRA - Assim como Leo Ortiz, trocou passes como se fosse volante no primeiro tempo, embora tivesse um pouco mais de trabalho do que o companheiro de zaga, mas cortando bem os lances. NOTA 7,0.Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
ALEX SANDRO - Duas vezes levou a pior na marcação. No mais, seguro na defesa. No apoio, muita qualidade no passe e entendimento excelente como recém-chegado Samuel Lino, fazendo boas triangulações com os companheiros. NOTA 6,5. Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
ALLAN - Fechou bem os espaços e trocou passes, mas sem grandes ousadias, Quando chegou ao ataque, teve uma ótima oportunidade. Mas isolou. NOTA 6,5. Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
JORGINHO - Sua técnica e posicionamento são notáveis. Mais uma vez deu um show de bola, gerenciando as jogadas e com passes ousados e precisos, principalmente no primeiro tempo. Caiu no segundo tempo, como todo time. Mas Enche os olhos. NOTA 8,0. Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
LUIZ ARAÚJO - Movimentou-se muito e quase marcou em chute de fora da área, com Rochet fazendo grande defesa. Cobriu o escanteio do gol de Bruno Henrique e manteve a pegada na etapa final, quase fazendo o segundo gol. NOTA 7,0. Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
PLATA - É um dos jogadores mais dedicado e guerreiro do time e fez boas jogadas, Mas estava descalibrado na hora de finalizar. Saiu aos 26 da etapa final dando vaga ao estreante Carrascal. NOTA 6,0. Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
BRUNO HENRIQUE – Atuou como centroavante, mas em alguns momentos caiu pelos lados. Estava muito bem posicionado para cabecear o escanteio cobrado por Luiz Araújo e marcar, de cabeça, o único gol do Flamengo no primeiro tempo. Decisivo. Nota: 7,5. Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
SAMUEL LINO – Sua facilidade para o drible é notável e, mais uma vez, levantou a torcida, mesmo sem vencer todas as disputas contra o lateral Aguirre. Fez um primeiro tempo consistente, mas caiu de rendimento na etapa final. Nota: 6,5. Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
VARELA - Entrou no lugar de Emerson Royal no intervalo. Ficou preso na marcação, pois o Internacional resolveu partir para o ataque. Assim, foi pouco ao ataque, fazendo apenas um cruzamento de relativo perigo. NOTA 5,5. Foto:Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
CARRASCAL - Substituiu Plata aos 26 do segundo tempo. Fez a sua estreia, mas estava nitidamente sem encaixe no esquema do Fla e sua estreia foi muito discreta. NOTA 5,0. Foto: Adriano Fontes/Flamengo Foto: Adriano Fontes/Flamengo
CEBOLINHA - Substituiu Samuel Lino aos 26 minutos do segundo tempo. Tirando uma boa jogada, apareceu muito pouco. NOTA 5,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
PEDRO - Entrou no lugar de Bruno Henrique aos 38 minutos da etapa final. Recebeu poucas bolas. SEM NOTA. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
EVERTTON ARAÚJO - Jogou poucos minutos, substituindo o cansado Allan apenas para fechar os espaços e evitar que o Colorado chegasse ao empate. Outro que tocou pouco na bola. SEM NOTA. Foto: Adriano Pontes/Flamengo Foto: Adriano Pontes/Flamengo
TÉCNICO: FILIPE LUÍS – Escalou um ataque com Plata, Bruno Henrique, Samuel Lino e Luiz Araújo, este último atuando como meia-armador, função normalmente ocupada por Arrascaeta. A formação manteve a pegada ofensiva e a pressão no primeiro tempo, quando o time abriu vantagem. No entanto, como tem ocorrido com frequência, o Flamengo caiu de ritmo no segundo tempo e sofreu pressão. Suas substituições não mudaram o comportamento da equipe. Nota: 6,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
