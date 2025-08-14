Atuções do Flamengo contra o Internacional: Jorginho detona; Bruno Henrique decide

LEO ORTIZ - Com o Inter retrancado no primeiro tempo, foi mais um volante doque um zagueiro, iniciando as jogadas e fazendo bons lançamentos, como um de cinema para Samuel Lino atravessando o campo. No segundo tempo, mandou bem na defesa e rechaçou o lance de maior perigo do Colorado. NOTA 7,0. Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza/Flamengo