Jogada 10
Atuações do Inter contra o Flamengo: faltou mais ousadia no Maracanã
ROCHET - Se o Inter saiu com uma vantagem mínima do Maracanã, o goleiro tem os seus créditos. O uruguaio apareceu com boas defesas, principalmente no primeiro tempo, e acabou ficando vendido no lance do gol sofrido. Nota: 6,5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional
AGUIRRE - O lateral apareceu bastante pelo lado direito, mas não conseguiu ter muita efetividade na partida. Errou vários passes, não acertou cruzamentos e teve dificuldade nos duelos defensivos. Nota: 4,5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional
VITÃO - O zagueiro não conseguiu aparecer com muito destaque na partida. Além de não ter muito êxito em seus lances, acabou falhando na marcação no lance do gol do adversário. Nota: 5 - Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional
JUNINHO - Foi o principal nome defensivo do Inter. Teve um desempenho quase perfeito nos duelos defensivos e teve um bom número de desarmes no jogo. Além disso, conseguiu aparecer bem na criação do jogo. Nota: 6 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional
BERNABEI - O lateral mostrou muita força pelo lado esquerdo, sendo uma grande oportunidade de passagem ao longo do todo jogo. Entretanto, teve dificuldade para ter êxito em suas jogadas. Nota: 5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional
THIAGO MAIA - Foi um dos melhores jogadores colorados na partida. Esteve muito ativo durante pelo meio de campo, participação da criação do time, mas teve um bom desempenho nos desarmes e na marcação no meio de campo. Nota: 6,5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional
ALAN RODRÍGUEZ - O uruguiao conseguiu aparecer bastante no jogo, sendo muito ativo ao longo de todo o meio de campo. Entretanto, teve uma baixa efetividade nos passes e também não conseguiu levar vantagens nos duelos defensivos. Nota: 5,5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional
BRUNO TABATA - O meia conseguiu der um bom deslocamento ao longo do meio de campo, apareceu em diferentes lugares do campo, mas não conseguiu ser muito objetivo. Além disso, perdeu muitas vezes a posse de bola, atrapalhando o jogo do Inter. Nota: 5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional
ALAN PATRICK - O meia até tentou aparecer no jogo, mas teve muito dificuldade para se encontrar e criar oportunidades para o time. Seu jogo ficou muito preso nas intermediárias, sem conseguir jogar próximo da área. Nota: 5,5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional
WESLEY - Teve dificuldade para aparecer no campo de ataque. Não teve muitas ações no jogo e não conseguiu apresentar uma vantagem ofensiva pelo lado esquerdo colorado. Nota: 5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional
RICARDO MATHIAS - O atacante até tentou aparecer para o jogo, mas ficou durante boa parte da partida isolado no ataque. No segundo tempo teve o time mais próximo, mas não conseguiu ter uma boa sintonia e se destacar como em jogos anteriores. Nota: 5 -Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional
VITINHO - Entrou para dar mais velocidade e oportunidades no campo de ataque. Entretanto, não conseguiu aparecer muito bem e criou poucas oportunidades. Nota: 5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional
RICHARD - Entrou para criar mais volume no meio de campo, mas pouco conseguiu fazer enquanto esteve em campo. Nota: 5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional
BORRÉ - Entrou para tentar dar uma respirada no ataque, mas pouco conseguiu produzir na partida. Nota: 5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional
GUSTAVO PRADO - Entrou na reta final do jogo e ainda recebeu um cartão amarelo. Nota: 4,5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional
BRUNO HENRIQUE - Entrou na reta final e pouco conseguiu fazer no jogo. Nota: 5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional
ROGER MACHADO - Veio com um propósito claro de segurar o time na defesa. Conseguiu segurar o Flamengo, mas acabou vendo a equipe falhar já nos minutos finais da primeira etapa. No segundo tempo conseguiu verticalizar mais o time e ficar mais no ataque, o que mostrou que o time poderia ter realizado uma atitude mais ofensiva desde o início. Nota: 5,5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional
