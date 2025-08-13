Jogada 10
Atuações do Fluminense contra o América de Cali-COL: ataque é letal e garante vantagem na Sul-Americana
FÁBIO - Fez boas defesas, principalmente no segundo tempo quando foi mais exigido. Não teve culpa no gol do America de Cali. NOTA: 6,5
SAMUEL XAVIER - Participou do lance do primeiro gol. Na maior parte do tempo foi mais exigido defensivamente e foi bem na marcação, contribuindo com cortes, desarmes e chutes bloqueados. NOTA: 6,5
MANOEL - Teve uma atuação segura e se destacou com 11 cortes, incluindo alguns importantes que evitaram finalizações dentro da área. NOTA: 6,5
FREYTES - Assim como o companheiro de zaga, também teve uma atuação segura e colaborou com 11 cortes. Falhou na marcação no lance do gol do America de Cali. NOTA: 6,0
RENÊ - Fechou bem os espaços pelo lado esquerdo e protegeu bem o setor. Mas assim como Freytes, vacilou na marcação no lance que gerou o gol do America de Cali. NOTA: 6,0
MARTINELLI - Muito seguro nas ações com a bola no pé. Teve uma alta eficiência nos passes e foi seguro nas ações defensivas. NOTA: 6,5
HÉRCULES - Foi bem defensivamente. Não faltou esforço para ajudar na frente, mas faltou acertar as tomadas de decisão. NOTA: 6,0
LIMA - Foi discreto. Se movimentou e buscou jogo, mas não conseguiu acertar as decisões e pouco contribuiu. NOTA: 5,0
SERNA - Teve muito espaço para jogar, mas nem sempre escolheu a decisão certa para finalizar a jogada. Foi importante para desafogar o Fluminense e carregar o time para o ataque, mas errou muito nas decisões. Não falta vontade pelo menos. NOTA: 5,5
CANOBBIO - Mais uma vez foi decisivo. Muito dedicado taticamente e também capaz de aproveitar os espaços na frente. Além do gol, ainda acertou o travessão em outra oportunidade. NOTA: 7,0
EVERALDO - Incomodou bastante a defesa adversária. No lance do gol de Canobbio, por exemplo, vence uma disputa no alto para ajudar o time avançar no ataque. Porém, perdeu uma chance clara no início do segundo tempo que poderia ter dado uma tranquilidade maior. Camisa 9 não pode perder chance na pequena área. NOTA: 5,0
BERNAL - Entrou bem, dando fôlego para o meio-campo e desafogando o time na saída de bola. Na defesa, cobriu bem os espaços, venceu seus duelos e colaborou ainda com um desarme e cortes. NOTA: 6,0
LUCHO ACOSTA - Estreou pelo Fluminense, mas foi discreto. Parecia perdido e não conseguiu ser muito participativo. Quando teve a bola, não foi muito eficiente. NOTA: 5,0
CANO - Foi discreto. Entrou com o jogo já resolvido e não teve oportunidades. NOTA: 5,0
GUGA - Entrou no lugar de Canobbio para ajudar na cobertura pelo lado direito junto com Samuel Xavier. Cumpriu bem o seu papel. NOTA: 6,0
THIAGO SANTOS - Entrou afobado. Em menos de 15 minutos, conseguiu perder uma posse de bola, fazer falta e receber cartão amarelo. Não passa segurança. NOTA: 4,5
RENATO GAÃ?CHO - O Fluminense se comportou bem defensivamente, mesmo que tenha sofrido em alguns momentos. Na maior parte do tempo, o America de Cali nÃ£o gerou perigo para FÃ¡bio dentro da Ã¡rea, com algumas exceÃ§Ãµes. Na frente, o Tricolor foi letal e ainda teve chance de ampliar a vantagem. NOTA: 6,5 - Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Conmebol Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Conmebol
AMÃ?RICA DE CALI - O ponto positivo do time Ã© o ataque. Muito rÃ¡pido, consegue chegar fÃ¡cil no ataque e cria boas oportunidades principalmente quando a bola chega em Barrios. JÃ¡ a defesa, por outro lado, deixa muitos espaÃ§os e Ã© um ponto fraco. O gol no fim manteve o time colombiano vivo. NOTA: 5,0 - Foto: Marcelo GonÃ§alves/Fluminense FC Foto: Marcelo GonÃ§alves/Fluminense FC
