Assine
overlay
Início Jogada 10
Jogada 10

Atuações do Corinthians contra o Juventude: Garro e Matheuzinho se salvam, e Romero é o pior

RJ
Redação Jogada10
  • HUGO SOUZA - Fez duas defesas em toda a partida. Foi pouco exigido durante os 90 minutos, mas não conseguiu evitar os gols. NOTA: 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    HUGO SOUZA - Fez duas defesas em toda a partida. Foi pouco exigido durante os 90 minutos, mas não conseguiu evitar os gols. NOTA: 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • MATHEUZINHO - Marcou um belo gol de falta. Participou bem da partida e foi bem nas ações defensivas, colaborando com seis desarmes. NOTA: 6,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    MATHEUZINHO - Marcou um belo gol de falta. Participou bem da partida e foi bem nas ações defensivas, colaborando com seis desarmes. NOTA: 6,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • ANDRÉ RAMALHO - Muito inseguro, perdeu algumas posses e teve mais dificuldades nas ações defensivas. NOTA: 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    ANDRÉ RAMALHO - Muito inseguro, perdeu algumas posses e teve mais dificuldades nas ações defensivas. NOTA: 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • GUSTAVO HENRIQUE - Único jogador que passou segurança na zaga. Foi bem nas ações defensivas e também mostrou eficiência nos passes. NOTA: 6,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    GUSTAVO HENRIQUE - Único jogador que passou segurança na zaga. Foi bem nas ações defensivas e também mostrou eficiência nos passes. NOTA: 6,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • MATHEUS BIDU - Foi pouco eficiente com a bola no pé. Não conseguiu colaborar tanto ofensivamente, além de apresentar dificuldade na marcação. Acabou substituído por Angileri no segundo tempo. NOTA: 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    MATHEUS BIDU - Foi pouco eficiente com a bola no pé. Não conseguiu colaborar tanto ofensivamente, além de apresentar dificuldade na marcação. Acabou substituído por Angileri no segundo tempo. NOTA: 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • RANIELE - Foi bem nos combates no meio-campo, mas foi pouco eficiente com a bola no pé e perdeu muitas posses de bola. NOTA: 5,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    RANIELE - Foi bem nos combates no meio-campo, mas foi pouco eficiente com a bola no pé e perdeu muitas posses de bola. NOTA: 5,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • JOSÉ MARTÍNEZ - Foi discreto, participou pouco da partida e não conseguiu criar espaços nas jogadas de ataque. NOTA: 4,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    JOSÉ MARTÍNEZ - Foi discreto, participou pouco da partida e não conseguiu criar espaços nas jogadas de ataque. NOTA: 4,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • GARRO - Melhor jogador do Corinthians na partida. Conseguiu criar algumas oportunidades que não foram bem aproveitadas pelos companheiros na sequência das jogadas. Do meio para frente, jogou praticamente sozinho. NOTA: 6,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    GARRO - Melhor jogador do Corinthians na partida. Conseguiu criar algumas oportunidades que não foram bem aproveitadas pelos companheiros na sequência das jogadas. Do meio para frente, jogou praticamente sozinho. NOTA: 6,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • TALLES MAGNO - Perdeu uma grande chance no primeiro tempo. Tentou algumas jogadas individuais, e só. Não foi eficiente e tomou muitas decisões erradas. NOTA: 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    TALLES MAGNO - Perdeu uma grande chance no primeiro tempo. Tentou algumas jogadas individuais, e só. Não foi eficiente e tomou muitas decisões erradas. NOTA: 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • YURI ALBERTO - Ficou isolado no ataque e teve uma atuação discreta. Lutou sozinho contra os defensores e foi presa fácil. NOTA: 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    YURI ALBERTO - Ficou isolado no ataque e teve uma atuação discreta. Lutou sozinho contra os defensores e foi presa fácil. NOTA: 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • ANGILERI - Entrou para dar mais segurança defensiva para o Corinthians, mas mesmo assim não conseguiu resolver o problema. Ainda levou um cartão amarelo. NOTA: 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    ANGILERI - Entrou para dar mais segurança defensiva para o Corinthians, mas mesmo assim não conseguiu resolver o problema. Ainda levou um cartão amarelo. NOTA: 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • DIEGUINHO - Mostrou vontade e correu bastante. Arriscou algumas finalizações, mas sem perigo. NOTA: 5,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    DIEGUINHO - Mostrou vontade e correu bastante. Arriscou algumas finalizações, mas sem perigo. NOTA: 5,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • CHARLES - Teve uma atuação discreta. Não deu o volume esperado e não contribuiu muito. NOTA: 4,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    CHARLES - Teve uma atuação discreta. Não deu o volume esperado e não contribuiu muito. NOTA: 4,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • ÁNGEL ROMERO - Ficou em campo por menos de dez minutos. Não teve uma ação com a bola e foi expulso por agredir Giraldo. NOTA: ZERO - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    ÁNGEL ROMERO - Ficou em campo por menos de dez minutos. Não teve uma ação com a bola e foi expulso por agredir Giraldo. NOTA: ZERO - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • GUI NEGÃO - Entrou nos acréscimos e não teve muito tempo de jogo. SEM NOTA - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    GUI NEGÃO - Entrou nos acréscimos e não teve muito tempo de jogo. SEM NOTA - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • DORIVAL JÚNIOR - O Corinthians jogou muito mal. O Timão teve o controle da posse de bola, mas não soube o que fazer para criar jogadas de perigo. O time só cresceu após sofrer o segundo gol, mas criando jogadas na base do desespero e sem organização. NOTA: 4,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    DORIVAL JÚNIOR - O Corinthians jogou muito mal. O Timão teve o controle da posse de bola, mas não soube o que fazer para criar jogadas de perigo. O time só cresceu após sofrer o segundo gol, mas criando jogadas na base do desespero e sem organização. NOTA: 4,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • JUVENTUDE - Na estreia de Thiago Carpini, o Juventude mostrou muita organização defensiva e eficiência no ataque. O time gaúcho se defendeu bem, anulou as ações ofensivas do Corinthians e explorou bem os espaços no ataque. NOTA: 6,5 - Foto: Fernando Alves/EC Juventude
    JUVENTUDE - Na estreia de Thiago Carpini, o Juventude mostrou muita organização defensiva e eficiência no ataque. O time gaúcho se defendeu bem, anulou as ações ofensivas do Corinthians e explorou bem os espaços no ataque. NOTA: 6,5 - Foto: Fernando Alves/EC Juventude Foto: Fernando Alves/EC Juventude
  • Foto:
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay