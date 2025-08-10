Atuações do Grêmio contra o Sport: Leão triunfa na Arena e torcida protesta

MANO MENEZES: Mais uma partida para o torcedor do Grêmio esquecer. Mano Menezes viu seu time ser batido em casa pelo lanterna, com um placar que poderia ter sido maior. Nas mudanças feitas durante o segundo tempo, ele não conseguiu modificar o estilo de jogo nem levar perigo ao gol do Sport. NOTA: 4,0 Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Foto: Lucas Uebel/Grêmio