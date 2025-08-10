Atuações do Cruzeiro contra o Santos: Ótimo primeiro tempo. Mas vacila no fim

KAIKI BRUNO â?? Ã? um lateral excelente no ataque, aparecendo tanto em jogadas pelo flanco esquerdo quanto entrando na Ã¡rea como elemento surpresa. Quase fez um belo gol de cabeÃ§a: BrazÃ£o fez uma das defesas do campeonato. TambÃ©m finalizou com perigo em outros bons momentos de BrazÃ£o. No segundo tempo, deu espaÃ§o para o cruzamento de Caballero no primeiro gol do Santos e deixou o mesmo Caballero desmarcado no segundo gol. Erros que afundaram o que ele fez de bom no primeiro tempo. NOTA 5,0. Foto: G Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro